Thompson najavio koncert u Vukovaru: 'Dragi prijatelji...'

Dragi prijatelji, rezervirajte datum - 29. kolovoza 2026. godine vidimo se u Vukovaru! Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz koncert, objavljeno je na službenom Facebook profilu Marka Perkovića Thompsona.

Ovo je samo jedan od koncerata koji je Thompson najavio za ljetnu sezonu. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Imotskog sredinom lipnja, potvrđen je koncert pjevača na stadionu Gospin dolac u Imotskom.

Kako navodi Radio NU, koncert bi trebao biti održan u kolovozu, a točan će datum biti objavljen naknadno. Stadion Gospin dolac je do sada bio već nekoliko puta domaćin Thompsonovih koncerata.

Osim Imotskog, Thompson će nastupiti u Zaprešiću 4. srpnja, a mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku.