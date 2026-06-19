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Thompson najavio koncert u Vukovaru: 'Dragi prijatelji...'

Piše 24sata,
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Thompson najavio koncert u Vukovaru: 'Dragi prijatelji...'
Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Podsjetimo, Thompson je ranije već najavio nekoliko koncerata diljem Hrvatske ovog ljeta. U Zaprešiću će nastupiti 4. srpnja, a mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku

Dragi prijatelji, rezervirajte datum - 29. kolovoza 2026. godine vidimo se u Vukovaru! Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz koncert, objavljeno je na službenom Facebook profilu Marka Perkovića Thompsona. 

Ovo je samo jedan od koncerata koji je Thompson najavio za ljetnu sezonu. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Imotskog sredinom lipnja, potvrđen je koncert pjevača na stadionu Gospin dolac u Imotskom.

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Kako navodi Radio NU, koncert bi trebao biti održan u kolovozu, a točan će datum biti objavljen naknadno. Stadion Gospin dolac je do sada bio već nekoliko puta domaćin Thompsonovih koncerata. 

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Osim Imotskog, Thompson će nastupiti u Zaprešiću 4. srpnja, a mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, održat će koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku. 

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