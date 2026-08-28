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ENDOSKOPSKA OPREMA

Thompson nije zaboravio ljude koji su liječili njegova sina Antu. Donirao je splitskom KBC-u...

Piše Antonela Šaponja,
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Thompson nije zaboravio ljude koji su liječili njegova sina Antu. Donirao je splitskom KBC-u...
Foto: Zvonimir Barisin
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Thompson je u splitskoj bolnici susreo liječnike i djelatnike koji su bili uz njegovu obitelj dok se njegov sin Ante liječio

Klinika za pedijatriju KBC-a Split završila je obnovu endoskopske opreme vrijednu oko 200 tisuća eura, a među donatorima je i Marko Perković Thompson, koji je tom prilikom posjetio bolnicu u kojoj su liječnici ranije liječili njegova sina Antu, piše Tportal.

Projektom je nabavljen novi endoskopski stup, veći i manji gastroskop, kolonoskop te veći i manji bronhoskop. Nova oprema koristit će se za dijagnostiku i liječenje djece s bolestima probavnog i dišnog sustava.

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Povodom završetka projekta u KBC-u Split uručene su zahvalnice donatorima. Uz Thompsona i Mirka Gudelja iz tvrtke Infinite Show, donirali su Splitsko-dalmatinska županija i djelatnici Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U ranijoj fazi projekta sudjelovali su i Tommy te Atlantic grupa. 

Thompson je u splitskoj bolnici susreo liječnike i djelatnike koji su bili uz njegovu obitelj dok se njegov sin Ante liječio.

Ante je u srpnju 2022. godine zbog ozbiljnih zdravstvenih problema hitno prebačen iz Splita u Zagreb. Thompson se tada povukao iz javnosti i s pozornice, a kasnije je govorio o tome koliko je to razdoblje bilo teško za njegovu obitelj.

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Kada se 2024. godine vratio koncertima, sinu je posvetio jedan od emotivnijih trenutaka nastupa u Dugopolju. Zahvalio mu je što ga je potaknuo na povratak pred publiku. 

Tijekom posjeta KBC-u Split Thompson je govorio i o važnosti bolnice za lokalnu zajednicu. Podsjetio je na njezinu ulogu tijekom Domovinskog rata, kada je djelovala kao velika ratna bolnica, te najavio nastavak suradnje i nove zajedničke aktivnosti usmjerene na pacijente i zaposlenike.

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Predstojnik Klinike za pedijatriju Joško Markić istaknuo je da nova oprema donosi kvalitetniju optiku i precizniji prikaz, što bi liječnicima trebalo omogućiti pouzdaniju dijagnostiku i učinkovitije liječenje djece.

U projekt su se uključili i djelatnici Pomorskog fakulteta, koji su dio sredstava prikupili izdvajajući dio vlastitih primanja za nabavu opreme. Dekan Ivan Peronja izrazio je nadu da će njihov primjer potaknuti i druge sastavnice Sveučilišta u Splitu na uključivanje u slične projekte.

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