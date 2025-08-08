Obavijesti

Thompsonov tim odgovorio na prozivke SDP-a: 'Kada neke stranke tonu i krenu nizbrdo...'

Filip Sulimanec
Čitanje članka: 1 min
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Umjesto objektivnosti, rješenja i vizije, nude reprize starih priča, ne bi li barem još malo opstali u javnom i političkom prostoru. ...Al je soko za njih previsoko.

Marko Perković Thompson, točnije admin njegovog Facebook profila na kojem ga prati 373.000 ljudi objavio je fotografiju napuknutog loga SDP-a i novinskih naslova koji su se obrušili na organizaciju i naglašavali gužve i prometni kolaps tijekom njegovih masovnih koncerata u Zagrebu i Sinju.

 - Jeste li primijetili? Kada pojedini mediji, neki političari ili pojedine političke stranke tonu i krenu nizbrdo, a ideje i programi im presuše, posežu za istom, već potrošenom metodom – svakodnevnim objavama “hvatanjem” za Thompsona. Umjesto objektivnosti, rješenja i vizije, nude reprize starih priča, ne bi li barem još malo opstali u javnom i političkom prostoru. ...Al je soko za njih previsoko... Admin: S. D. - stoji na profilu najpoznatijeg hrvatskog pjevača.

JAVIO SE NA MREŽAMA Karamarko se oglasio o ratnom zanosu: 'Mladi za Dom spremni, a komunizam je kao i nacizam!'
Karamarko se oglasio o ratnom zanosu: 'Mladi za Dom spremni, a komunizam je kao i nacizam!'

Vrhuška SDP-a je oštro kritizirala Thompsonov koncert na hipodromu u metropoli početkom srpnja.

 - Umjesto da se javna pažnja i organizacija koncerta iskoristi kao jedinstvena prilika za snažno i jasno ograđivanje od svih oblika povijesnog revizionizma i ustašluka, svjedočili smo svjetskoj sramoti u kojoj su ekstremne poruke dobile državnu logistiku i izravnu potporu vrha vlasti. Zašto Andrej Plenković, ako se već naslikavao s Thompsonom, nije iskoristio tu priliku da mu kaže ono što bi mu svaki odgovoran premijer morao reći: da u Hrvatskoj ustaštvo nema i neće imati mjesta ni na pozornici, ni oko nje? Pogotovo je to opasno kad u publici stoje mladi ljudi koji na sve gledaju kao na neku zanimljivu video igricu i ne shvaćaju koja se opasna igra odvija u pozadini i koje se zlo zaziva na pozornici. Problem nikad nije bio u glazbi. Problem je u onome što tu glazbu prati – u stihovima, simbolima, porukama i ideologijama koje otvoreno slave ustaštvo, koje Juru i Bobana uzdižu do razine Boga i domoljublja. Istina je posve drukčija: ako postoji pakao, Jure i Boban su sigurno tamo. Domoljublje je odgovornost koja nas obvezuje da stvaramo društvo pravednosti, solidarnosti i uključivosti, jer samo u takvom društvu možemo živjeti dostojanstveno i slobodno. Sve ovo što odstupa od tih vrijednosti nije prava ljubav prema domovini, nego urušavanje načela slobode, pravde i međusobnog poštovanja na kojima Hrvatska počiva - rezonirao je tada SDP.

