'TO MU SE NEĆE SVIDJETI'

Thompson poručio Tomaševiću: 'Pozivam ga na razum, inače ćemo povući radikalnije poteze'

Glazbenik je zatim stranku Možemo! ranije nazvao sektom, a gradonačelnik je poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

Nastavlja se prepucavanje između Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Thompson je ranije tražio dodatan koncert u Areni, a Grad mu to nije odobrio nakon što je Skupština donijela odluku kojom se zabranjuje i pozdrav 'Za dom spremni' na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba.

Thompson se ponovno oglasio na društvenim mrežama, ponovno je prozvao Tomaševića. Poruku prenosimo u cijelosti.

"Danas prije podne, zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.

Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa sa Divljeg zapada.

Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova.

Hrvatski veterani, a među njima i ja borili su se za pravnu neovisnu Republiku Hrvatsku i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti.

Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti."

