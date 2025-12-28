Obavijesti

KOMENTAR IVANA PANDŽIĆA

Thompson se politički aktivirao, ali opet prvo zbog svog interesa

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Thompson ima novca za financiranje skupljanja potpisa. Već na osnovu toga bi se jasno vidjelo kome Zagrepčani vjeruju. Teško da bi to prikupljanje potpisa uspjelo.

Marko Perković Thompson se odlučio ponovno politički aktivirati. Mnoge je iznenadio njegov poziv na legalno, izborno rušenje vlasti Tomislava Tomaševića u Zagrebu. No, to nije niti ništa novo niti ništa neočekivano.

Thompson je prije pjevao za HSP i rušio HDZ. Za vrijeme Ive Sanadera je kasnije tvrdio da nije primio više od pola milijuna eura da ne pjeva ni za koga, odnosno desnije stranke. Međutim, u sudskom postupku je u srazu s iskazima ostalih svjedoka taj njegov iskaz odbačen kao nevjerodostojan.

I sada se ponovno vraća igrajući za HDZ. U Zadru, kojim HDZ vlada, rekao je publici da je njima dobro, ali da se mora rušiti vlast u Zagrebu. Premijer i svi njegovi ministri ga brane, a sam Plenković mu je došao prije zagrebačkog koncerta.

Pakt je više nego očit.

Thompson ima pravo iskazivati na koncertima svoj politički stav, bilo da podržava neku opciju ili poziva na izborno rušenje neke druge. Poziv na bilo kakvo nelegalno rušenje vlasti bi bio sasvim druga priča.

Na kraju, s drugog političkog pola svoje stavove iznose Severina ili Mile Kekin. Ostaje vidjeti hoće li zaista pokušati pokrenuti rušenje.

Zakonska pravila su jasna. Tomašević može pasti ako se skupi dovoljno potpisa za referendum o njegovu opozivu. A onda trećina birača na referendumu mora glasati protiv Tomaševića.

A Thompson i desnica bi se izložili riziku da budu posramljeni. Zato neće ići tim putem. Ostaju redovni izbori.. Ali izbori su bili i u svibnju. U Gradu je bila ista vladajuća struktura. Ali Thompson nije pozivao na njihovo rušenje, niti ih je nazivao sektom. Razlog je bio što su mu odobrili koncert na Hipodromu.

I to opet pokazuje da Thompson u svojoj političkoj retorici prvenstveno kreće od svog interesa iako se poziva na više, domoljubne ciljeve.

