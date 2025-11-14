Obavijesti

SPORNI DRUGI KONCERT

Thompsonov tim razmatra tužbu protiv Tomislava Tomaševića

Piše Ivan Štengl,
Thompsonov tim razmatra tužbu protiv Tomislava Tomaševića
Umjesto jasne i transparentne odluke, svjedočimo ponavljanju političkih poruka u kojima se, nažalost, ponovno poseže za optužbama o “fašizmu” i negativnim kvalifikacijama Thompsonova glazbenog opusa, napisali su iz Thompsonova tima

Tomašević još uvijek ne odgovora na pismeni zahtjev o najmu zagrebačke arene za Thompsonov drugi koncert. U svjetlu nedavnih istupa gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, smatramo nužnim obratiti se javnosti vezano uz proces dodjele Arene Zagreb za održavanje drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona, napisali su iz Thompsonova tima na Facebooku.

Naime, Zagrebačka Gradska skupština uvrstila ovog tjedna u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič "Za dom spremni".

Ovu je mjeru već ranije najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca.

- Rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i u drugim gradskim prostorima, Do tada neće biti ugovaranja nikakvih novih koncerata'', rekao je Tomašević.

Thompsonov tim smatra da su uredno predali zahtjev, a gradonačelnik se unatoč velikom interesu građana nije službeno očitao.

- Umjesto jasne i transparentne odluke, svjedočimo ponavljanju političkih poruka u kojima se, nažalost, ponovno poseže za optužbama o “fašizmu” i negativnim kvalifikacijama Thompsonova glazbenog opusa.

- Izostanak odgovora na službeni zahtjev ne može se protumačiti drukčije nego kao oblik izbjegavanja odgovornosti, što dodatno otvara sumnju da se iza svega nalazi strah od pravnih postupaka koje Thompsonov tim ima puno pravo pokrenuti zbog dosadašnjih administrativnih nepravilnosti i neujednačenog postupanja.

- Pozivamo gradonačelnika da prekine s politiziranjem kulturnih i glazbenih događanja, te da nam pošalje odgovor na naš zahtjev - poručili su iz Thompsonova tima.

