DIZALI SU I DESNICU

Thompsonova publika u Osijeku uzvikivala sramotni poklič 'ZDS'

Thompson je pjesmu Bojna Čavoglave započeo istim pokličem

Marko Perković Thompson u petak i subotu održao je dva koncerta u osječkom Gradskom vrtu. Obje večeri dvorana je bila puna, a publika je pjevala uglas. Dio posjetitelja prije početka koncerta vikao je “Za dom spremni”, a neki su dizali desnu ruku u zrak, piše Dnevnik.hr. Thompson je pjesmu Bojna Čavoglave započeo istim pokličem.

Zagrebačka gradska skupština izglasala je Zaključak kojim se gradonačelnika poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se spriječila upotreba fašističkih i ustaških simbola, uključujući i “Za dom spremni”, na svim površinama pod gradskom nadležnošću. Radi se o pokliču koji je Ustavni sud još 2020. jasno označio neprihvatljivim. 

Time je Zagrebu omogućen pravni okvir da odbije izdavanje dozvole za događaje na kojima se potiče korištenje takvih simbola. Naglašeno je kako je cilj zaštititi javni prostor od poruka mržnje, isključivosti i nasilja. Upravo zbog tog pokliča gradska vlast omogućila je i zabranu Thompsonovih koncerata u Zagrebu.

Na drugoj večeri u Osijeku Thompson je koncert otvorio pjesmom Ustani iz sjene, a Gradski vrt pjevao je uglas. Pjevač je dio atmosfere objavio i na društvenim mrežama porukom: “Pozdrav iz Osijeka. 22.11.2025.”

Thompsonova turneja po Hrvatskoj najavljena je 23. listopada, a zbog brzog rasprodavanja ulaznica dodani su i dodatni datumi, osim u Zagrebu gdje je zabrana i dalje na snazi.

