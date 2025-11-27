Thompsonova supruga o zabrani koncerta: 'Eeee ne možete tako. Pjevat ćemo ljudi'

Je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo??? Pjevat ćemo ljudi, pjevat ćemo, napisala je Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona, nakon što je pjevač objavio video u kojem tvrdi da mu gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević ne dopušta organizaciju koncerta u zagrebačkoj Areni 28. prosinca.

- Eeee ne možete tako…..pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo??? Pjevat ćemo ljudi…..pjevat ćemo.. - glasi cijela poruka na Facebooku.

Sukob između pjevača Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića traje već neko vrijeme. Priča je eskalirala kada je Thompson na Facebooku objavio video u kojem Tomaševića poziva da se urazumi te prijeti da će, ako Tomašević ne odustane od zabrane njegova koncerta, "povući puno radikalnije poteze".

Menadžment Marka Perkovića Thompsona jučer je održao konferenciju za medije u zagrebačkom hotelu. Na njoj su Tomaševića optužili za politički motiviranu diskriminaciju i neiskrenost oko koncerata. Tvrde da Grad Zagreb zarađuje na njihovim događajima, da nema jasnog obrazloženja zabrane drugog koncerta te da se time potiču podjele i krši pravna država.

Sukob je, počeo kada je zagrebački gradonačelnik objavio da neće biti drugog Thompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni 28. prosinca, ako se na prvom koncertu, 27. prosinca, bude koristio ustaški pozdrav "Za dom spremni". Potom je Zagrebačka skupština, na prijedlog Možemo i SDP-a, izglasala zaključak o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad.

Thompson je poručio Tomaševiću da će pjesmu Bojna Čavoglave na koncertu 27.12. otvoriti pozdravom "Za dom spremni" te je, govoreći o Možemo i Tomaševiću, rekao da mu "neće neka sekta određivati što smije a što ne". Kazao je i da samo "zločesti, bolesni um može preko pola milijuna hrvatskih ljudi nazvati fašistima".