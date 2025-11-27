Obavijesti

News

Komentari 83
RAT OKO KONCERTA

Thompsonova supruga o zabrani koncerta: 'Eeee ne možete tako. Pjevat ćemo ljudi'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Thompsonova supruga o zabrani koncerta: 'Eeee ne možete tako. Pjevat ćemo ljudi'
Split: Poznati na glazbeno scenskom spektaklu ansambla Lado | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Oglasila se na Facebooku nakon što je pjevač objavio video u kojem tvrdi da mu gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević ne dopušta organizaciju koncerta u zagrebačkoj Areni 28. prosinca

Je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo??? Pjevat ćemo ljudi, pjevat ćemo, napisala je Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona, nakon što je pjevač objavio video u kojem tvrdi da mu gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević ne dopušta organizaciju koncerta u zagrebačkoj Areni 28. prosinca.

- Eeee ne možete tako…..pa je li moguće da 30 godina nakon rata se još uvijek borimo??? Pjevat ćemo ljudi…..pjevat ćemo.. - glasi cijela poruka na Facebooku.

Sukob između pjevača Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića traje već neko vrijeme. Priča je eskalirala kada je Thompson na Facebooku objavio video u kojem Tomaševića poziva da se urazumi te prijeti da će, ako Tomašević ne odustane od zabrane njegova koncerta, "povući puno radikalnije poteze".

SJAJAN USPJEH Marko Perković Thompson je Hrvatskoj donio medalju s EP-a!
Marko Perković Thompson je Hrvatskoj donio medalju s EP-a!

Menadžment Marka Perkovića Thompsona jučer je održao konferenciju za medije u zagrebačkom hotelu. Na njoj su Tomaševića optužili za politički motiviranu diskriminaciju i neiskrenost oko koncerata. Tvrde da Grad Zagreb zarađuje na njihovim događajima, da nema jasnog obrazloženja zabrane drugog koncerta te da se time potiču podjele i krši pravna država.

'RAT' ZBOG EURA Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Sukob je, počeo kada je zagrebački gradonačelnik objavio da neće biti drugog Thompsonovog koncerta u zagrebačkoj Areni 28. prosinca, ako se na prvom koncertu, 27. prosinca, bude koristio ustaški pozdrav "Za dom spremni". Potom je Zagrebačka skupština, na prijedlog Možemo i SDP-a, izglasala zaključak o zabrani korištenja ustaških simbola u prostorima kojima upravlja Grad.

Thompson je poručio Tomaševiću da će pjesmu Bojna Čavoglave na koncertu 27.12. otvoriti pozdravom "Za dom spremni" te je, govoreći o Možemo i Tomaševiću, rekao da mu "neće neka sekta određivati što smije a što ne". Kazao je i da samo "zločesti, bolesni um može preko pola milijuna hrvatskih ljudi nazvati fašistima".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 83
Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko
'RAT' ZBOG EURA

Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Zagrebački gradonačelnik: Stojim iza svojih odluka o zabrani ZDS-a u gradskim prostorima • Thompsonov menadžment: Pod radikalnije poteze mislili smo na pravne korake • Nobilo: Ta poruka je prikrivena prijetnja
Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a
ŠTO DAJU ZAUZVRAT

Tri privatne klinike na državnoj 'sisi': Zajedno su lani primile čak 60 milijuna eura od HZZO-a

Provjerili smo što hrvatski pacijenti u tim privatnim klinikama zauzvrat mogu dobiti preko uputnice. Pogledajte
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025