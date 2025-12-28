Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Bila je 2008. godina, gradonačelnik Pule je bio IDS-ovac Boris Miletić. Marko Perković Thompson htio je održati koncert u pulskom Amfiteatru, a gradonačelnik Miletić mu nije dao suglasnost. Ta suglasnost mu je trebala jer je pulska Arena vlasništvo grada Pule.

Miletić je tad rekao da ne može podržati ustašku ikonografiju jer je Pula utemeljena na vrijednostima antifašizma i multikulturalnosti.

- Nije prihvatljivo veličanje ustaštva, ksenofobije, nacionalizma i netolerancije prema nacionalnim manjinama - rekao je Miletić

Perkovićev tim je tužio Grad Pulu, kao što to najavljuju da će napraviti sad, kad Tomašević ne da suglasnost za drugi koncert u zagrebačkoj Areni. U šumi političkog i ideološkog prepucavanja, pravni sustav, ako dođe do tužbe, morat će sagledati samo zakonodavnu stranu.

A već imaju sudsku praksu, upravo iz odluke Općinskog suda u Puli.

Thompsonov tim se pozvao na Europske konvencije, na to da svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, na pravo na slobodu mišljenja, primanja i širenja informacija. Pozvali su se na Ustav RH i pravo na rad te na Zakon o diskriminaciji. Sutkinja Općinskog suda u Puli je tu tužbu odbacila, a 2012. godine je ta odluka postala i pravomoćna.

Grad Pula se branio kako odluka o tome da se Perkoviću uskrati nastup spada u nadležnost gradskog poglavarstva kao i da je donesena sukladno odredbama Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, Statutu grada Pule i Pravilnika gradskog poglavarstva. Sutkinja je te argumente i prihvatila. Kad je u pitanju Thompsonov argument da svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, sud piše:

- Koncerti naime nisu mirni prosvjedi ili okupljanja građana ili udruživanja s drugima kako je to predviđeno odredbom čl. 11. navedene Europske Konvencije, stoga se niti ta odredba na konkretni slučaj ne može primijeniti.

I zaista, Thompson ne organizira prosvjed niti okupljanje građana, organizira koncert za kojeg naplaćuje ulaznice i od kojeg zarađuje. Kad je u pitanju njegovo pravo na rad, zabranom koncerta u pulskom Amfiteatru mu nije zabranjeno da radi, jer može održati koncert u drugom prostoru. Nije dobio zabranu nastupanja u Puli, nego nije dobio suglasnost za koncert u Amfiteatru koji je u vlasništvu Grada Pule, a Grad može raspolagati svojim vlasništvom kako hoće. I Arena Zagreb je u vlasništvu Grada Zagreba. I zbog toga obje Arene nisu javni prostor. Jer da jesu, onda nitko ne bi mogao naplaćivati ulaznice.

Kad je u pitanju Zakon o diskriminaciji, piše u presudi, nisu ostvareni uvjeti, odnosno nije prekršen. Sud smatra da Thompson nije stavljen u nepovoljan položaj.

- Nisu povrijeđena Ustavom zagarantirana prava jer sporni zaključak ga sigurno ne ograničava u njegovom umjetničkom stvaralaštvu s obzirom na to da tužitelj može i dalje bez ikakvih ograničenja stvarati pjesme, iste pjevati u cijeloj Republici Hrvatskoj, uključujući i u gradu Puli, samo ne u amfiteatru. Usmene izjave gradonačelnika na koje se poziva tužitelj ne mogu imati pravno relevantni značaj koji im tužitelj želi dati tražeći pravnu zaštitu u okviru Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ovaj sud smatra da se sudskom presudom nikome, pa tako niti gradu Puli kao pravnoj osobi, ne može naložiti da za nešto nekome izda suglasnost ili npr. da s nekim zaključi ugovor ili da objavi javni natječaj i sl. To su odnosi koje stranke slobodno uređuju, odnosi kao takvi ovise o dispoziciji samih stranaka i kao takvi predstavljaju njihovu autonomnu volju i ocjenu s kim će zaključiti ugovor ili hoće li objaviti natječaj ili hoće li izdati suglasnost - piše.

Četiri godine nakon, Županijski sud je odbio žalbu Thompsonovih odvjetnika na ovu presudu kao neosnovanu.