'Ti muškarci se grle, nemojte piti Coca-Colu, to je gay lobij...'

Reklama za Coca-Colu, kojom se ujedno promovira i nadolazeći Sziget festival u Budimpešti, izazvala je pravu buru među mađarskim konzervativcima. Pod sloganom "Ljubav je ljubav - bez šećera, bez predrasuda", s plakata diljem prijestolnice smiješe se dva zagrljena muškarca. Tema ovogodišnjeg Szigeta, jednog od najvećih glazbenih festivala u Europi koji počinje sutra, je "Ljubavna revolucija".

Sve to jako je razljutilo neke članove vladajuće stranke - Orbanovog Fidesza. Njihov Istvan Boldog pozvao je ljude na bojkot svih Coca-Colinih proizvoda u vrijeme trajanja, kako on kaže, provokativne kampanje. No, budući da, unatoč negativnim stavovima vlade, mađarsko društvo sve bolje prihvaća LGBT zajednicu, teško da će njegov poziv imati značajniji efekt.

Ipak, brojni konzervativni mediji pozdravili su Boldogov potez uz objašnjenje kako "homoseksualni lobij" Budimpeštu drži pod opsadom i ne dopušta drukčije mišljenje".

Ljudi su sve tolerantniji

Iz prozvane Coca-Cole odgovaraju kako će Sziget festival privući više od pola milijuna ljudi i naglašavaju:

- Vjerujemo da i homo i heteroseksualci imaju pravo voljeti onoga koga žele i kako žele.

Potom se ponovno oglasio i Orbanov Fidesz koji je pomalo ublažio Boldgovor poziv:

- Dragi Mađari, hoćete li i dalje piti Coca-Colu, odlučite sami.

Odvjetnik jedne od LGBT udruga u Budimpešti Tamas Dombos kaže kako je vlada homofobna, ali i svjesna da je društvo sve tolerantnije prema homoseksualcima, biseksualcima, transseksualcima...

- Teško je zaključiti je li ovaj napad na Coca-Colu politička strategija Fidesza ili samo ispad jednog njihovog homofoba, kaže Dombos.

Prema studiji iz 2018., gotovo dvije trećine Mađara smatra da bi LGBT ljudi trebali živjeti onako kako žele što je značajan skok u odnosu na istraživanje iz 2002. godine.

Foto: BERNADETT SZABO

'Gay brakovi? Ma, dajte, ne može jabuka biti kruška'

Sam Viktor Orban o ovoj temi rijetko govori no u intervjuu iz 2016. rekao je kako LGBT ljudi mogu raditi što god žele, ali država im neće dopustiti da se vjenčaju:

- Jabuka ne može tražiti da bude kruška, opisao je svoj stav narodskim jezikom.

Puno gore od Orbanovih krušaka i jabuka i Boldogove Coca-Cole zvuči događaj iz veljače ove godine. Tada su, naime, na nacionalnoj televiziji M5 "stručnjaci" promovirali terapiju za "liječenje homoseksualnosti" koja je, kako kažu, moguća unatoč "pritisku gay lobija".

Situacija za LGBT zajednicu u Mađarskoj nije "ružičasta", ali primjerice u susjednoj Poljskoj ovih je dana još i gore. Vladajuća stranka Pravo i pravda pokrenula je veliku anti-gay kampanju kako bi, prije svega, mobilizirala svoju ruralnu glasačku bazu, piše Guardian. Jedan konzervativni list dijelio je naljepnice na kojima piše "Zona bez LGBT-a", a neki su se gradovi čak proglasili i "slobodnima od LGBT zajednice".