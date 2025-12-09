Tica i Čevizović imenovani su za nove članove Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga

Profesor na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu Josip Tica i ovlašteni porezni savjetnik Ivan Čevizović imenovani su u ponedjeljak novim članovima Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga d.d. na mandatno razdoblje od četiri godine.

Imenovani su na sjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga, koju čine gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet.

Novi članovi pridružit će se dosadašnjim članovima Nadzornog odbora – predsjedniku Andri Pavuni, pročelniku Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Martini Jurišić, pročelnici Ureda gradonačelnika Grada Zagreba, te Željku Matijašecu, pročelniku Stručne službe gradske uprave.

Josip Tica redoviti je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dugogodišnji član glavnog odbora Hrvatskog ekonomskog društva i urednik znanstvenog časopisa Ekonomski pregled. Tijekom karijere bio je član nadzornih odbora Croatia osiguranja i Državnih nekretnina, kao i član upravnih vijeća REGOS-a i Visoke poslovne škole Zagreb.

Ivan Čevizović ovlašteni je porezni savjetnik s dugogodišnjim iskustvom u financijskom izvještavanju i porezima. Trenutačno predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta te je predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika, a ujedno obnaša i dužnost predsjednika Revizijskog odbora Zagrebačkog holdinga.

Iz Zagrebačkog holdinga poručuju kako je cilj imenovanja novih članova Nadzornog odbora još više usmjeriti poslovanje Grupe Zagrebački holding na podizanje kvalitete komunalnih usluga.