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SVEČANOST U KNINU PLUS+

'Tiha misa’ u Kninu. Plenković i Milanović su se ignorirali

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 4 min
'Tiha misa’ u Kninu. Plenković i Milanović su se ignorirali
Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Predsjednik Milanović stigao je helikopterom te se zadnji pridružio okupljenima na stadionu. Dočekali su ga svečano postrojeni vojnici, a nakon obilaska postrojbi sve oči su bile uprte u trenutak susreta Pantovčaka i Banskih dvora

Na jučerašnjoj kninskoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja najviše se očekivao susret premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Obojica su došla na središnju svečanost na kninskom stadionu, ali nisu se ni rukovali ni pozdravili. Potpuno su se ignorirali, a između njih sjedio je Robert Puja, dugogodišnji predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade “Puma”.

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Komentari 30
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