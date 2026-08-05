'Tiha misa’ u Kninu. Plenković i Milanović su se ignorirali

Na jučerašnjoj kninskoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja najviše se očekivao susret premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Obojica su došla na središnju svečanost na kninskom stadionu, ali nisu se ni rukovali ni pozdravili. Potpuno su se ignorirali, a između njih sjedio je Robert Puja, dugogodišnji predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade “Puma”.