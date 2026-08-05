Predsjednik Milanović stigao je helikopterom te se zadnji pridružio okupljenima na stadionu. Dočekali su ga svečano postrojeni vojnici, a nakon obilaska postrojbi sve oči su bile uprte u trenutak susreta Pantovčaka i Banskih dvora
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'Tiha misa’ u Kninu. Plenković i Milanović su se ignorirali
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Na jučerašnjoj kninskoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja najviše se očekivao susret premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića. Obojica su došla na središnju svečanost na kninskom stadionu, ali nisu se ni rukovali ni pozdravili. Potpuno su se ignorirali, a između njih sjedio je Robert Puja, dugogodišnji predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade “Puma”.
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