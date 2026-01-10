NOVI EXPRESS Posebno je problematično da je sutkinja Općeg suda EU u uredništvu časopisa DORH-a dok se u Luksemburgu vodi postupak o ovlastima glavnog državnog odvjetnika i EPPO-a
Tiho su Plenković i Turudić ubacili Tanju Pavelin na Opći sud EU. Možda i zbog ovog...
Siniša Rodin prvi je hrvatski sudac koji je, 4. srpnja 2013., imenovan sucem Suda Europske unije, najvišeg suda EU, koji tumači pravo Unije i odlučuje o pravnim pitanjima država članica i institucija. Suce biraju po jednog iz svake države članice, mandat traje šest godina i može se obnoviti. Trenutačno je sudac Rodin jedini hrvatski predstavnik na toj razini. Suce formalno imenuje Vijeće EU.
