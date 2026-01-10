Obavijesti

News

Komentari 0
IGRE, IGRICE... PLUS+

Tiho su Plenković i Turudić ubacili Tanju Pavelin na Opći sud EU. Možda i zbog ovog...

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 6 min
Tiho su Plenković i Turudić ubacili Tanju Pavelin na Opći sud EU. Možda i zbog ovog...
Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

NOVI EXPRESS Posebno je problematično da je sutkinja Općeg suda EU u uredništvu časopisa DORH-a dok se u Luksemburgu vodi postupak o ovlastima glavnog državnog odvjetnika i EPPO-a

Admiral

Siniša Rodin prvi je hrvatski sudac koji je, 4. srpnja 2013., imenovan sucem Suda Europske unije, najvišeg suda EU, koji tumači pravo Unije i odlučuje o pravnim pitanjima država članica i institucija. Suce biraju po jednog iz svake države članice, mandat traje šest godina i može se obnoviti. Trenutačno je sudac Rodin jedini hrvatski predstavnik na toj razini. Suce formalno imenuje Vijeće EU.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor
NE MOŽE BITI JASNIJE

Donald Trump rekao da će SAD uzeti Grenland milom ili silom. Sad mu je stigao odgovor

Ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi ne želimo imati Rusiju ili Kinu za susjede, rekao je Trump
Trump razmišlja o napadu na Iran. Mogli bi bombardirati cijelu zemlju uzduž i poprijeko!
ŽESTOKA POBUNA U IRANU

Trump razmišlja o napadu na Iran. Mogli bi bombardirati cijelu zemlju uzduž i poprijeko!

IRAN Masovni prosvjedi, potaknuti gospodarskim slomom i drastičnim padom vrijednosti nacionalne valute, izmaknuli su kontroli vlasti, koje su odgovorile gašenjem interneta i silom..
Teška nesreća u Zagrebu: Auto na krovu! Pogledajte fotke
NA MEDVEŠČAKU

Teška nesreća u Zagrebu: Auto na krovu! Pogledajte fotke

ZAGREB, MEDVEŠČAK To je bilo u Grškovićevoj, tramvajska stanica ispred Male scene. Policija je već bila tamo, rekao nam je čitatelj koji je snimio auto na krovu u petak oko 23 sata. Drugi čitatelj poslao nam je i snimku. Policija tvrdi da je došlo do sudara dva automobila, u petak oko 22.15 sati, te da nema ozlijeđenih. Nastala je samo materijalna šteta.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026