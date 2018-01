Tijela ubijenih vuku kao štit, dok iranska garda puca na njih

Na društvenim mrežama objavljena je snimka brutalnog obračuna sigurnosnih snaga s prosvjednicima u Iranu. Nakon skoro tjedan dana prosvjeda, na ulice su izašle i pristaše režima.

Islamic Revolutionary Guard infiltrates a crowd of protesters and chant "Allahu Akbar" via loudspeakers to drown out chants made by the protesters. The protesters surround the van and shout "shameful, shameful."

