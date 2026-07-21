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Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti

Piše 24sata,
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Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti
Varaždin: Dizajner Filip Mihalić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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DORH je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Mihalića i njegovog oca Anđelka, bivšeg HDZ-ovog zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19

Filip Mihalić (27), poduzetnik iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina optužen za krivotvorenje testova za koronavirus, preminuo je tijekom boravka u inozemstvu. Kako smo neslužbeno doznali, tijelo se nalazi u Dominikanskoj Republici. Uzrok smrti se još ne zna, a navodno mu je pozlilo. 

Oglasilo se i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. 

"U tijeku su intenzivne provjere te za sada nema službene potvrde navedene informacije o smrti navedenog hrvatskog državljanina. Po primitku potvrde, o istom ćemo vas bez odgode izvijestiti", javili su. 

PODUZETNIK S OPTUŽNICOM Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Regionalni tjednik je lani objavio da je Mihalić godinu i pol dana proveo u Kolumbiji, zbog straha od procesuiranja u spomenutoj aferi. Početkom 2025. određen mu je istražni zatvor, no prema svemu sudeći kasnije je ponovno odletio za Kolumbiju.

DORH je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Mihalića i njegovog oca Anđelka, bivšeg HDZ-ovog zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19, čime su ostvarili protupravnu zaradu od gotovo 450.000 eura.

"Optužnicom se 26-godišnjaku i 66-godišnjaku stavlja na teret da su u razdoblju od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova”, objavilo je tada Državno odvjetništvo. 

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