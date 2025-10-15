Iz policije su potvrdili informaciju, kako kažu, tijelo je otkriveno nakon dojave građana...
ŠOK U PETROVOM SELU
Tijelo muškarca pronašli kraj Dubrovnika, policija na terenu
Čitanje članka: < 1 min
Večeras je na području Petrova Sela, kraj Dubrovnika, pronađeno tijelo muškarca, potvrdila je policija za dubrovackidnevnik.net.hr.
Tijelo je otkriveno nakon dojave građana, a policijski službenici su odmah izašli na teren.
Policijski očevid je u tijeku, te će se utvrditi identitet preminule osobe i okolnosti smrti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku