ŠOK U PETROVOM SELU

Tijelo muškarca pronašli kraj Dubrovnika, policija na terenu

Tijelo muškarca pronašli kraj Dubrovnika, policija na terenu
Iz policije su potvrdili informaciju, kako kažu, tijelo je otkriveno nakon dojave građana...

Večeras je na području Petrova Sela, kraj Dubrovnika, pronađeno tijelo muškarca, potvrdila je policija za dubrovackidnevnik.net.hr.

Tijelo je otkriveno nakon dojave građana, a policijski službenici su odmah izašli na teren.

Policijski očevid je u tijeku, te će se utvrditi identitet preminule osobe i okolnosti smrti.

