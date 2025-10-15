Tijelo muškarca pronašli kraj Dubrovnika, policija na terenu

Večeras je na području Petrova Sela, kraj Dubrovnika, pronađeno tijelo muškarca, potvrdila je policija za dubrovackidnevnik.net.hr.

Tijelo je otkriveno nakon dojave građana, a policijski službenici su odmah izašli na teren.

Policijski očevid je u tijeku, te će se utvrditi identitet preminule osobe i okolnosti smrti.