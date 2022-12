Tijesno do kraja: Najveći klub se ne želi javno izjasniti, jedan glas bi mogao biti prevaga

Donijeli smo stav i dogovorili smo se da ga nećemo komunicirati do glasanja. Sve će vam biti jasno. Mi ne odstupamo od svojih stavova, samo zadržavamo pravo da nikome ne polažemo račune kako ćemo glasati. Glasanje izbjeći nećemo, bit ćemo vrlo jasni i transparentni i u velikom broju ćemo se na glasanju pojaviti, poručuje predsjednica Kluba Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec.

Najveći je to Klub u Saboru, koji broji 18 zastupnika. Na pitanje što znači da će se u velikom broju pojaviti na glasanju, Posavec Krivec pojašnjava da dvoje neće biti prisutno zbog smrtnog slučaja i putovanja.

Stav uporno ne žele otkriti.

- Ne želimo da se o našem stavu kalkulira, mi nismo ljudi koji glasamo ili donosimo svoje stavove prema nečijim uputama, to su naši autohtoni stavovi. Mi smo kao mlada stranka u vrlo, vrlo izazovnoj situaciji gdje trebamo graditi ono što su naši stavovi i sada ako vi nas kontinuirano pritišćete i da nas u toj križaljci stavljate u neke kućice koje bi mogle dovesti do ovog ili onog, mi smatramo da umanjujete ono što je nama bitno. Naša politika ne ovisi ni o jednom ni o drugom brdu nego gdje mi vidimo Hrvatsku u budućnosti, a vidimo je kao razvijenu, progresivnu zemlju europskog svijeta i za nas tu nema dileme - kaže Posavec Krivec.

Na opasku da ponavljaju kako se njihov stav zna, a da to zapravo nije tako, predsjednica Kluba naglašava kako se oni ne odbijaju izjasniti.

- Da se odbijamo izjasniti sutra se ne bi pojavili na glasanju. Imamo formiran stav i sutra ćemo ga formirati tamo gdje je za to mjesto, na glasanju. A ono što smo htjeli izbjeći se upravo događa, svi su zaboravili temu korupcije, krađe u INA-i, a mi pričamo isključivo o Ukrajini. Ta tema postala je broj jedan - kazala je pa je novinari upitali što se onda javno ne izjasne pa završe s tom temom.

- Mi smo je zaključili - kaže.

Njena stranačka kolegica Katica Glamuzina ističe kako su i premijer i predsjednik beskrajno zatrovali ovaj proces te da su dugo razmišljali što napraviti i kako se postaviti kod glasanja o ovoj temi.

- Do odluke smo došli onda kad smo rekli da izbacimo iz cijele priče činjenicu tko su nam premijer i predsjednik i da idemo pokušati doći do zaključka kako bismo mi glasali o cijeloj stvari da njih dvojica nisu zatrovali cijelu situaciju. To je ono što nas je vodilo u odluci koja će sutra biti jasna svima - istaknula je.

Obzirom da Posavec Krivec podsjeća kako su i kod ranijih glasovanja znali glasati za vladine prijedloge ukoliko su ih ocijenili dobrima, te da su po ovom pitanju obratili i Ustavnom sudu koji je odgovorio da u proceduralnom smislu ne vidi neustavne elemente, daje se zaključiti da će odluku o obuci ukrajinskih vojnika podržati. No, dok Posavec Krivec naglašava kako 16 zastupnika koji će sutra biti na glasanju ima jedinstven stav, neslužbeno doznajemo da se unutar Kluba par zastupnika još uvijek lomi koji će gumb sutra pritisnuti.

Za donošenje odluke potrebna je dvotrećinska većina Parlamenta, što je 101 glas. Dakle, HDZ-u fale 24 glasa. IDS, koji broji tri zastupnika, izjasnio se da će odluku podržati. Znači, nedostaje još 21 glas.

Domovinski pokret broji pet članova - Stipo Mlinarić, Zlatko Hasanbegović, Davor Dretar i Stjepo Bartulica bit će za, dok će predsjednik stranke Ivan Penava glasati protiv. Penava, kako je istaknuo, ne vidi problem da njegovi članovi glasaju po svojoj savjesti.

Prema toj računici, treba još 17 zastupnika. Most i Suverenisti su se jasno i glasno izjasnili da će glasati protiv. Tri zastupnice Kluba Centra i GLAS-a, Dalija Orešković, Marijana Puljak i Anka Mrak Taritaš, neće se ni uključiti u glasanje zbog procedure za koju smatraju da nije ispoštovana prilikom slanja odluke u Sabor i izostanka dogovora dva brda - premijera i predsjednika države. Jednako tako i SDP-ovci, a podržati neće ni Zeleno-lijevi blok jer im je neprihvatljiva vojna komponenta pomoći, tj zalažu se za civilnu pomoć.

Predsjednik Kluba za pravednu Hrvatsku, Milan Vrkljan, najavio je kako će on odluku podržati, a najavio je i glas Miroslava Škore. No, s druge strane, neslužbeno doznajemo kako je Škoro na bolovanju još od ponedjeljka. Treća članica, Ružica Vukovac, istaknula je, pak, da će glasati protiv zbog ustavno-pravnih nejasnoća.

Ukoliko se Škoro sutra pojavi na glasanju, a tako najavljuje predsjednik Kluba, onda fali još 15 glasova. Dakle, sve je na najvećem Klubu Socijaldemokrata, koji, kako smo gore rekli, najavljuje dolazak 16 svojih zastupnika. Već od ranije se zna da se njihov Franko Vidović usprotivio proceduralnom postupku, no kako će na koncu glasati sutra, nije se uspjelo doznati. Ukoliko on jedini u Klubu Socijaldemokrata bude protiv, onda HDZ s preostalih 15 Socijaldemokrata dolazi do 101 glasa. Ali to znači da Škoro mora doći s bolovanja i pojaviti se na glasanju. Ako se on ne pojavi, a kod Socijaldemokrata ostanu na 15 glasa za, e onda će izglasavanje odluke nedostajati točno jedan glas. U tom slučaju, svih 16 Socijaldemokrata mora dati podršku. No, kako doznajemo, oni će, pak još sutra ujutro održati sastanak Kluba.

Ali... Tu je još jedan ali jer je tu je još i Klub Fokusa, Reformista i nezavisnih koji broji četiri člana, a u ovoj računici bitna su tri, odnosno dva. Naime, Natalije Martinčević iz Reformista nema, ona je u Čileu s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a kako će Dario Zurovec i Damir Bajs glasati, također, nismo uspjeli doznati. Veljko Kajtazi, koji je član njihova kluba je ujedno i član vladajuće većine pa je njegov glas već uračunat.

