TikToker ušao u bolnicu kako bi potvrdio svoju teoriju da je Papa preminuo. Vatikan: 'Nije'

Dok je Papa Franjo bio na liječenju zbog obostrane upale pluća, talijanski TikToker Ottavo neometano je s kamerom ušao u jedan od odjela bolnice Gemelli u Rimu. Njegov cilj bio je potvrditi teoriju zavjere koja se tjednima širila društvenim mrežama, da je 88-godišnji Papa preminuo, a Vatikan to skriva od javnosti. Njegov cilj je bio poduprijeti teoriju zavjere koja je tjednima kružila društvenim mrežama, a to je da je 88-godišnji papa mrtav "a da nam Vatikan to odbija reći".

- Nema nikakve sigurnosti - baš ničega. Nikada ne bih uspio stići ovako daleko da je on bio tamo. Iz tog je razloga, po mom mišljenju, papa Franjo preminuo - rekao je u videu koji je objavio na Tik Tok-u. No, Ottavo je previdio ključnu činjenicu, nije ušao u odjel u kojem se liječi Papa.

Ottavo nije jedini Tik Toker koji je pokušao dokazati teoriju zavjere. Er Bombolino je nekoliko dana ranije pokušao ući u bolnicu, ali je i on završio na pogrešnom odjelu, piše The Guardian.

Vatikan se bori protiv lažnih vijesti

Papa Franjo je 22. veljače doživio produljeni astmatični respiratorni napad, a 28. veljače imao je izolirani bronhospazam, stezanje mišića koji oblažu dišne puteve u plućima. Liječnici su jučer izjavili da Papa više nije u neposrednoj opasnosti i da dobro reagira na liječenje, no lažne vijesti o njegovu zdravlju i dalje se šire internetom.

Otkako je Papa prošlog mjeseca hospitaliziran, Vatikan vodi tihu bitku protiv lažnih vijesti, teoretičara zavjere i slika generiranih umjetnom inteligencijom koje kruže društvenim mrežama u vezi s njegovim zdravljem. Neki profili na društvenim mrežama četiri su puta lažno objavili da je Papa preminuo, a tisuće lažnih fotografija počele su kružiti internetom.