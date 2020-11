Timaritelj s Fićom: 'Moj Žućo je čudo, na njemu sam učio voziti'

ZAJEDNO I NA MORE Goran Kamenko (40) modificirao je svog Fiću, originalni su samo hauba i svjetla, a većinu dijelova radi sam. Sa svojim Žućom svake godine ide i na more

<p>Kričavo žute boje, bez krova i sa smiješkom između prednjih svjetala, Goranov Fićo, prikladno nazvan Žućo, svakodnevno iznenađuje brojne Osječane.</p><p>Goran, timaritelj u Zoološkom vrtu u Osijeku, ljubav prema Zastavi 850, takozvanom Fići, ima još od djetinjstva jer je upravo to automobil u kojem je davnih dana naučio voziti, a Žuću ima i uređuje od svoje 20. godine. Kupio ga je od kolege i počeo nadograđivati, a to uređivanje nikad za njega neće biti gotovo.</p><p>- Pokojni otac mi je rekao da će mi kupiti Fiću kad položim vozački. To je bio prvi auto na kojem sam naučio voziti jer sam počeo voziti s jako malo godina i puno prije nego što sam položio vozački - kaže nam Goran.</p><p>Iako obožava svog Žuću, kaže kako su mišljenja javnosti podvojena. Neki su fascinirani i obožavaju Žuću, no nekima se ne sviđa, vole originalan izgled Fiće. Unatoč tim mišljenjima, svoga Fiću svakodnevno vozi i na duge relacije. Kaže kako ne želi, poput nekih, svoj auto držati zaključan u garaži poput kakvog izložbenog primjerka.</p><p>- Auto je napravljen da može ići na duge relacije bez ikakvih problema. Svake godine s njim idem na more, iako ne ovisim o tom autu, nego imamo još automobila kod kuće. Ovaj mi je ipak najdraži - rekao je Goran.</p><p>Na Žući je prepravljeno sve osim haube i svjetala. Sve drugo je modificirano, a motor je pojačan. Osim boje, smješko na prednjem dijelu automobila prvo je što će prolaznicima zapeti za oko.</p><p>- Do sada je na Žuću utrošeno nekih 5000 eura, no to nije konačan iznos. Treba još poraditi na unutrašnjosti, želim presvući sjedala i još neke sitnice dotjerati.</p><p>Gotovo je sve na Žući djelo Goranovih ruku jer za njega ne može nabaviti određene dijelove i nadogradne elemente pa je bio primoran neke dijelove napraviti sam. Iako je modificiran, Žućo je i dalje legalan za vožnju, s čime mnogi vlasnici sličnih automobila imaju velikih problema.</p><p>- Današnji su zakoni mnogo rigorozniji nego što su bili 2001., kad je Žućo atestiran. Na puno stvari treba paziti, uvijek jedno vuče drugo. Budući da ima jači motor, trebaju biti i sigurnije kočnice, bolje gume te slično.</p><p>Goran je u udruzi Cars&Coffe, u kojoj se nalaze i mnogi drugi obožavatelji ovakvog uređivanja svojih limenih ljubimaca.</p><p>- To treba voljeti. To je jako velika ovisnost. Novca treba imati, no mnogo se stvari može vlastoručno napraviti - kaže.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fićo Žućo u pogonu je svaki dan</strong></p>