Obavijesti

News

Komentari 4
MJESECI KUĆNOG PRITVORA

Tinejdžeri osumnjičeni za požar Vjesnika pušteni su na slobodu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Tinejdžeri osumnjičeni za požar Vjesnika pušteni su na slobodu
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dvojica tinejdžera osumnjičenih za požar nebodera pušteni su iz kućnog pritvora, ali odvjetnici su rekli i da se DORH žalio pa čekaju rješenje i na to, ali nadaju se kako neće nazad u pritvor

Dvojica maturanata osumnjičenih za požar Vjesnikova nebodera, pušteni su na slobodu, piše Kristina Čirjak s RTL-a. Proveli su 40 dana u Remetincu, a potom i sedam mjeseci u kućnom pritvoru. 

- Je, na prvoj raspravi koja je održana doneseno je rješenje da se moj klijent pušta na slobodu, znači ukida mu se istražni zatvor u domu. I trenutno je u fazi da je Državno odvjetništvo uložilo žalbu na to rješenje i čekamo odluku po toj žalbi - rekao je Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog. 

ODE SIMBOL GRADA Bačić: Rušenje Vjesnika gotovo
Bačić: Rušenje Vjesnika gotovo

- Mogu potvrditi da je moj klijent pušten na slobodu, na prvoj glavnoj raspravi 16.7. sudsko vijeće Općinskog suda je donijelo odluku o puštanju na slobodu u odnosu na obojicu okrivljenika - objasnio je Petar Barbir, odvjetnik drugoosumnjičenog za požar Vjesnika. 

Zagreb: Raščišćavanje ostataka Vjesnikovog nebodera Zagreb: Raščišćavanje ostataka Vjesnikovog nebodera Zagreb: Raščišćavanje ostataka Vjesnikovog nebodera
16
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mladići tijekom kućnog pritvora nisu smjeli napuštati svoj dom niti ići u školu. Odvjetnici se sada nadaju kako će žalba biti odbijena i da neće morati ponovno u istražni zatvor.

DO PONEDJELJKA FOTO Opet zatvorili podvožnjak zbog sanacije Vjesnika
FOTO Opet zatvorili podvožnjak zbog sanacije Vjesnika
BAGERI U PUNOM POGONU FOTO OSTACI OSTATAKA Pogledajte kako se uklanjaju posljednji dijelovi Vjesnika
FOTO OSTACI OSTATAKA Pogledajte kako se uklanjaju posljednji dijelovi Vjesnika

Orešković je rekao da je njegov klijent uspio položiti određene ispite, ali dio nije te će na jesenskom roku rješavati maturu. Barbir je dodao kako je drugoosumnjičeni uspio završiti četvrti razred srednje škole na način da su djelatnici Ministarstva obrazovanja došli doma da on polaže maturu, položio je i upisao fakultet.

- Žao mi je što nisu imali priliku i što im je bilo uskraćeno pravo na obrazovanje, ja se nadam i vjerujem da će svi nešto iz toga naučiti i da će se donositi mjere u skladu s kaznenim djelom koje su počinili i s pravom djece koje trebaju ostvarivati bez obzira jesu li nešto počinili ili ne - rekla je pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'
ANALIZA SINIŠE JEMBRIHA

Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'

Zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih : U šumi Landes je 100 kilometara gotovo neprekinutih nizova primorskog bora. Takvu površinu je teško gasiti
'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Kerum i dalje na pretresima objekata
PONOR SPLITSKOG 'VLADARA'

'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Kerum i dalje na pretresima objekata

Uhićenje je povezano s istragom u tzv. aferi 'Konoba Pršut', koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026