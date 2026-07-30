Tinejdžeri osumnjičeni za požar Vjesnika pušteni su na slobodu

Dvojica maturanata osumnjičenih za požar Vjesnikova nebodera, pušteni su na slobodu, piše Kristina Čirjak s RTL-a. Proveli su 40 dana u Remetincu, a potom i sedam mjeseci u kućnom pritvoru.

- Je, na prvoj raspravi koja je održana doneseno je rješenje da se moj klijent pušta na slobodu, znači ukida mu se istražni zatvor u domu. I trenutno je u fazi da je Državno odvjetništvo uložilo žalbu na to rješenje i čekamo odluku po toj žalbi - rekao je Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog.

- Mogu potvrditi da je moj klijent pušten na slobodu, na prvoj glavnoj raspravi 16.7. sudsko vijeće Općinskog suda je donijelo odluku o puštanju na slobodu u odnosu na obojicu okrivljenika - objasnio je Petar Barbir, odvjetnik drugoosumnjičenog za požar Vjesnika.

Mladići tijekom kućnog pritvora nisu smjeli napuštati svoj dom niti ići u školu. Odvjetnici se sada nadaju kako će žalba biti odbijena i da neće morati ponovno u istražni zatvor.

Orešković je rekao da je njegov klijent uspio položiti određene ispite, ali dio nije te će na jesenskom roku rješavati maturu. Barbir je dodao kako je drugoosumnjičeni uspio završiti četvrti razred srednje škole na način da su djelatnici Ministarstva obrazovanja došli doma da on polaže maturu, položio je i upisao fakultet.

- Žao mi je što nisu imali priliku i što im je bilo uskraćeno pravo na obrazovanje, ja se nadam i vjerujem da će svi nešto iz toga naučiti i da će se donositi mjere u skladu s kaznenim djelom koje su počinili i s pravom djece koje trebaju ostvarivati bez obzira jesu li nešto počinili ili ne - rekla je pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić.