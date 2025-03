Tinejdžerka pokazivala snimku seksa s bivšim da mu se osveti! Prijeti joj dvije godine zatvora

Djevojka je ušetala u bar u Teksasu i svima pokazala snimku seksa nje i bivšeg dečka kako bi mu se osvetila što ju je ostavio. Taylor Jewell Richard (18) sad je optužena i prijeti joj do dvije godine zatvora!

Foto: ABC 13

Kako prenosi New York Post, 18-godišnjakinja je snimku pokazivala prijateljima svog bivšeg dečka koji je vlasnik jedne kompanije za popravak dizelskih motora i njegovim poslovnim partnerima.

- Rekla je da se želi snimati. Vjerovao sam joj. Nisam znao da će to sad svi vidjeti. Prekinuli smo nakon Valentinova i rekao sam joj da obriše snimku. Nije mi problem to što me prijatelji zadirkivaju, već što su mi otkazali neki poslovni partneri. E to da gubim novac jer se ona ne može pomiriti s prekidom, preko toga ne mogu prijeći - rekao je Michael Bassett.

Foto: ABC 13