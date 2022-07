Tišina u Klasičnoj: Školski odbor gimnazije saslušao nastavnicu, Ministarstvo čeka policiju

Čini se da će slučaj dijeljenja petica u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu završiti prema staroj narodnoj: "Izio vuk magare". Dva tjedna nakon što je u Jutarnjem listu objavljeno kako su nakon maila predsjednikove supruge sinu Zorana Milanovića i još nekim učenicima četvorke iz matematike i latinskog zamijenjene u petice, sastao se i Školski odbor Klasične gimnazije.

Na sjednici je jedna od točaka bila i očitovanje nastavnice matematike na njezin zahtjev. Ona je, nakon nadzora Prosvjetne inspekcije koja je ustanovila nepravilnosti u radu škole, ravnateljice i same nastavnice, za portal Telegram izjavila kako je izmjenu ocjena od nje tražila ravnateljica Zdravka Martinić-Jerčić, spominjući "neupitan utjecaj predsjednikove supruge".

Što je rekla pred školskim odborom i što je to tijelo zaključilo, članovi nisu htjeli komentirati pred medijima. Sindikalni povjerenik u školi i član odbora Igor Medić SMS-om nam je javio kako su se članovi dogovorili da neće davati izjave. Nisu se obazirali na apele medija kako se radi o javnoj instituciji, te kako zabrinutost za vođenje škole izražavaju brojni roditelji djece koja pohađaju Klasičnu gimnaziju.

Nekoliko rečenica novinarima je poslije sjednice ipak rekla članica odbora iz redova Grada Zagreba, prof. Nadežda Čačinović.

- Školski odbor se usredotočio na to da škola funkcionira kako treba, uzeli smo na znanje izvještaj inspekcije, proučili smo, tu isto nije ništa spektakularno, sitne stvari koje treba dopuniti - kazala je. Na pitanje o Sanji Musić Milanović, te je li bilo pritiska s njezine strane, kratko je odgovorila kako je o tome slučaju sve poznato, te kako se zna odakle je došao pritisak na nastavnicu.

Na pitanje je li bilo pritužbi drugih roditelja, odgovorila je kako školski odbor o tome nije informiran. Inače, upit o cijelome slučaju, te mogućim sankcijama za ravnateljicu zbog ustanovljenih brojnih nepravilnosti u radu, poslali smo Gradu Zagrebu, koji je osnivač škole, a tri predstavnika Grada su članovi školskog odbora. Poručuju da se obratimo Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

No prema Zakonu o odgoju i obrazovanju, ali i prema Statutu same Klasične gimnazije, upravo je Školski odbor tijelo koje između ostalog imenuje i razrješuje ravnatelja. Školski odbor može razriješiti ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora, a ako to ne učine oni, učinit će ministarstvo. No u ovome slučaju nije bilo prijedloga inspektora za razrješenje ravnateljice.

Ministarstvu smo također poslali upit, s obzirom na to da je Jutarnji list objavio cjelovito inspekcijsko izvješće u kojem se navode brojne nepravilnosti u radu same ravnateljice, kao i stručne službe u odnosu na nastavnicu. S obzirom na to da je ministar Radovan Fuchs najavio da će bilo tko za koga se utvrde nepravilnosti u radu biti sankcioniran, pitali smo hoće li biti sankcija za ravnateljicu.

- Nakon što policija dovrši poslove iz svoje nadležnosti u skladu s rezultatima istrage poduzet ćemo odgovarajuće korake protiv osoba za koje se utvrdi da su počinili kaznena djela - poručili su.

Kazneno djelo, objašnjeno nam je ranije, odnosit će se na utvrđivanje eventualne prijetnje prema nastavnici. Niti jedna institucija nije se htjela baviti činjenicom da je nastavnica matematike, kao i ravnateljica, istupila javno u medijima, te da su se međusobno prozvale za pritisak i neobavljanje posla.

Krug šutnje zatvara i sama ravnateljica Zdravka Martinić-Jerčić, koja na naš pismeni upit za očitovanjem još nije odgovorila. Reagirala je u ponedjeljak na istup svoje nastavnice, poručivši kako je "problematično što te tvrdnje iznosi u medijima, ali ih nije htjela reći inspekciji". Navela je i kako će poduzeti korake za zaštitu svog, te ugleda škole.

Inače, Prosvjetna inspekcija utvrdila je kako ravnateljica nije pratila rad nastavnika i stručne službe, što joj je propisano godišnjim planom i programom. Time je prekršila svoje obveze stručnog voditelja škole, navodi se. Utvrđene su i greške u radu pedagoginje, koja nije vodila službene bilješke iako je tijekom godine bila upoznata sa žalbama roditelja. Nije niti obavila kontrolni nadzor rada nastavnice.

No, da se vratimo na početak, Školski odbor koji upravlja školom, zasad ne želi objaviti što su utvrdili. U kojem će se smjeru razvijati policijska istraga cijelog slučaja, te hoće li na ispitivanje biti pozvana i Sanja Musić Milanović, tek treba vidjeti.

