Pomogla je brojnoj bolesnoj djeci, njezin čovjek Zoran Cipek, nekadašnji bolnički učitelj, ispričao nam je koja je čuda njegova Dira činila. Dječak je pred njom, za nju, prvi put skinuo kapu s glavice bez kose...
DOŽIVJELA DUBOKU STAROST PLUS+
Tisućama djece bila je utjeha: Uginula je Dira, prvi terapijski pas u Hrvatskoj. 'Činila je čuda'
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Uginula je Dira, četrnaestogodišnja labradorica koja je pola svog života provela kao terapijski pas u liječenju djece oboljele od raka, prvi takav u Hrvatskoj. Dira je dirnula u srca brojne bolesne djece, kojima je bila pomoć u terapiji, veselje, "kompanjon" za igru, kojoj je pružala osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Opuštala ih je prije i nakon teške terapije, smanjivala im stres i anksioznost, ublažavala im bol - fizičku i emocionalnu.
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