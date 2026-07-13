Tisuće blokiranih dobile poziv Fine: Mogu se riješiti dugova

Financijska agencija (Fina) je od početka ove godine uputila 13.142 poziva potrošačima koji ispunjavaju uvjete da se očituju na prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja. Podsjetimo, prema Zakonu o stečaju potrošača, kojim se regulira jednostavni postupak njihova stečaja, Fina svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu glavnice do 2.654,46 eura i neprekidno su u blokadi duže od tri godine, putem pošte dostavlja poziv na dostavu očitovanja, na koji se u roku od 15 dana trebaju očitovati jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Potrošač popunjava očitovanje na način da zaokruži “suglasan sam” ili “nisam suglasan”, ovisno o tome želi li da se za njega provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Ako se ne očituje, smatra se da je suglasan, a Fina sudu podnosi prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Radi provjere mogućnosti namirenja vjerovnika, u jednostavnom postupku stečaja potrošača sud utvrđuje vrijednost imovine potrošača.

Ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 eura, donosi rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača, kojim oslobađa potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je proveden jednostavni postupak stečaja potrošača.

U slučaju da potrošač ima imovinu vrjedniju od tog iznosa, sud imenuje povjerenika koji je dužan u roku 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava potrošača.

Fina je iznijela podatke i da je u ovoj godini 2.795 potrošača dostavilo svoje očitovanje na njezin poziv, od čega ih je 751 bio suglasan s provođenjem jednostavnog stečaja potrošača.

Od 2019. godine ukupno je Fina poslala nadležnim sudovima 246.775 prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Od toga, najviše ih je poslano na Općinski građanski sud u Zagrebu, gotovo 33,9 tisuća, na Općinski sud u Splitu 18,3 tisuće, potom na Općinski sud u Osijeku 15 tisuća, u Novom Zagrebu 14,9 tisuća, u Rijeci nešto više od 12,6 tisuća te u Bjelovaru, gotovo 12,6 tisuća.

Fina je objavila i kako je u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 3. svibnja 2026. predano ukupno 1.279 zahtjeva za provedbu izvansudskog postupka pred savjetovalištem Fine, od čega je u ovoj godini predan samo jedan.

Od navedenog broja predanih zahtjeva, sklopljeno je ukupno 16 izvansudskih sporazuma, pri čemu su posljednje postignute još 2017. godine, a izdano je ukupno 944 potvrde o neuspjelom sklapanju izvansudskog sporazuma.