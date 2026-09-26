Obavijesti

News

Komentari 0
POBUNA ZBOG CEUTE

Tisuće izašle na ulice Madrida zbog Ceute: 'Sanchez je i dalje marokanski sluga, mora otići'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tisuće izašle na ulice Madrida zbog Ceute: 'Sanchez je i dalje marokanski sluga, mora otići'
Foto: Violeta Santos Moura
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prosvjednici sa španjolskim zastavama traže ostavku premijera i prijevremene izbore nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Ceutu

Tisuće ljudi noseći španjolske zastave okupile su se u subotu u centru Madrida prosvjedujući protiv načina na koji lijeva vlada premijera Pedra Sancheza upravlja situacijom u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike, gdje je prije dva mjeseca ušlo 72.000 migranata iz Maroka. Prosvjednici, koje je okupila konzervativna platforma Sociedad Civil Española pod sloganom "Za dostojanstvo i obranu Španjolske", zatražili su ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora. Na skupu sudjeluju čelnici oporbenih desnih stranaka Partido Popular (PP) i Voxa.

- Ceuta je i dalje okupirana jer je Sanchez i dalje marokanski sluga - rekao Voxov čelnik Santiago Abascal

Prosvjednici su ga dočekali pljeskom i povicima "Predsjedniče, predsjedniče!".

- Danas smo na ulici zajedno s civilnim društvom - poručio je u obraćanju medijima.

Prosvjednici su se uputili prema Slavoluku pobjede koji se nalazi u blizini zgrade vlade. Marš se održava u vrijeme pojačane političke i društvene rasprave o situaciji u gradu Ceuti, gdje se i dalje nalazi velik broj migranata koji su u grad ušli tijekom masovnog priljeva krajem srpnja. Oko 8.300 migranata smješteno je u različitim prihvatnim centrima u Ceuti, dok se procjenjuje da ih oko 4.000 i dalje boravi na ulicama i plažama. Početkom rujna, na službeni Dan Ceute, tisuće ljudi sudjelovale su u prosvjedima diljem Španjolske u znak potpore lokalnim stanovnicima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!
POBJEDNICI NATJEČAJA

EKSKLUZIVNO Javili su nam se Talijani koji su projektirali Maksimir. Evo što su rekli!

Maksimir je važan i osjetljiv projekt i želimo biti precizni u svemu što komuniciramo, rekli su nam...
Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!
BJEGUNAC U ŠOKU

Bjegunac Mamić: Kad sam vidio novi Maksimir, zanijemio sam. Pa to je ruganje zdravoj pameti!

"Doživio sam šok, ne nalazim rijeci kojima bi opisao to ruganje zdravoj pameti", kaže nam bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić...
Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'
NOVOST U SOCIJALNOJ SKRBI

Stiže protokol spasa 24–72–30: 'Kad se procjeni rizik, nema spavanja, vikenda, godišnjeg...'

Više se neće čekati tragedije da bi se reagiralo. Hrvatska uvodi novi sustav kontrole i alarme u realnom vremenu. Pilot-projekt u uredima socijalne skrbi počinje u prosincu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026