Tisuće izašle na ulice Madrida zbog Ceute: 'Sanchez je i dalje marokanski sluga, mora otići'

Tisuće ljudi noseći španjolske zastave okupile su se u subotu u centru Madrida prosvjedujući protiv načina na koji lijeva vlada premijera Pedra Sancheza upravlja situacijom u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike, gdje je prije dva mjeseca ušlo 72.000 migranata iz Maroka. Prosvjednici, koje je okupila konzervativna platforma Sociedad Civil Española pod sloganom "Za dostojanstvo i obranu Španjolske", zatražili su ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora. Na skupu sudjeluju čelnici oporbenih desnih stranaka Partido Popular (PP) i Voxa.

- Ceuta je i dalje okupirana jer je Sanchez i dalje marokanski sluga - rekao Voxov čelnik Santiago Abascal.

Prosvjednici su ga dočekali pljeskom i povicima "Predsjedniče, predsjedniče!".

- Danas smo na ulici zajedno s civilnim društvom - poručio je u obraćanju medijima.

Prosvjednici su se uputili prema Slavoluku pobjede koji se nalazi u blizini zgrade vlade. Marš se održava u vrijeme pojačane političke i društvene rasprave o situaciji u gradu Ceuti, gdje se i dalje nalazi velik broj migranata koji su u grad ušli tijekom masovnog priljeva krajem srpnja. Oko 8.300 migranata smješteno je u različitim prihvatnim centrima u Ceuti, dok se procjenjuje da ih oko 4.000 i dalje boravi na ulicama i plažama. Početkom rujna, na službeni Dan Ceute, tisuće ljudi sudjelovale su u prosvjedima diljem Španjolske u znak potpore lokalnim stanovnicima.