Tisuće Palestinaca napušta Gazu u strahu od izraelske ofenzive

U strahu od neizbježne izraelske kopnene ofenzive tisuće Palestinaca napustile su svoje domove u istočnim dijelovima grada Gaze, koji su sada pod stalnim izraelskim bombardiranjem i uputile se zapadno i južno od razorenog teritorija. Izraelski plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom izazvao je uzbunu u inozemstvu i kod kuće gdje su deseci tisuća Izraelaca održali neke od najvećih prosvjeda od početka rata, pozivajući na sporazum o okončanju borbi i oslobađanju preostalih 50 talaca koje palestinski militanti drže u Gazi.

Planirana ofenziva potaknula je egipatske i katarske posrednike za prekid vatre da pojačaju napore u onome što je izvor upoznat s razgovorima s militantima Hamasa u Kairu rekao da bi mogao biti "posljednji pokušaj".

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opisao je grad Gazu kao posljednji veliki urbani bastion Hamasa.

No, budući da Izrael već drži 75 posto Gaze, vojska je upozorila da bi proširenje ofenzive moglo ugroziti taoce koji su još uvijek živi i uvući snage u dugotrajni i smrtonosni gerilski rat.

U gradu Gazi mnogi Palestinci također pozivaju na prosvjede kako bi zahtijevali prekid rata koji je uništio velik dio teritorija i izazvao humanitarnu katastrofu, te da Hamas intenzivira razgovore kako bi spriječio izraelsku kopnenu ofenzivu.

Izraelski upad oklopnih vozila u grad Gazu mogao bi rezultirati raseljavanjem stotina tisuća ljudi, od kojih su mnogi više puta ranije tijekom rata iseljeni iz svojih domova.

Ahmed Mheisen, palestinski upravitelj skloništa u Beit Lahiji, ratom razorenom predgrađu koje graniči s istočnim dijelom grada Gaze, rekao je da je 995 obitelji posljednjih dana napustilo područje i otišlo na jug.

S obzirom na nadolazeću izraelsku ofenzivu, Mheisen je procijenio broj šatora potrebnih za hitno sklonište na 1,5 milijuna, rekavši da je Izrael dopustio samo 120.000 šatora na teritorij tijekom primirja od siječnja do ožujka.

Humanitarni ured UN-a prošli je tjedan izjavio da 1,35 milijuna ljudi u Gazi već treba hitno sklonište.

„Ljudi u Gazi su poput nekoga tko je dobio smrtnu kaznu i čeka pogubljenje“, rekao je Tamer Burai, poslovni čovjek iz Gaze.

„Danas ili sutra selim roditelje i obitelj na jug. Ne mogu riskirati da izgubim ikoga od njih u slučaju iznenadne invazije“, rekao je za Reuters putem aplikacije za chat.

Različiti sindikati zakazali su prosvjed za četvrtak u Gazi, a ljudi su se oglasili na društvenim mrežama obećavajući sudjelovanje, što će povećati pritisak na Hamas.

Posljednji krug neizravnih pregovora o prekidu vatre završio je krajem srpnja zastojem, a strane su razmjenjivale krivnju za njegov propast.

Izvori bliski pregovorima u Kairu rekli su da su se egipatski i katarski posrednici sastali s čelnicima Hamasa, savezničke militantne skupine Islamski džihad i drugih frakcija, a zabilježen je mali napredak.

Pregovori će se nastaviti u ponedjeljak, dodali su izvori.

Hamas je posrednicima rekao da je spreman nastaviti razgovore o 60-dnevnom primirju koje su predložile SAD i oslobađanju polovice talaca, rekao je za Reuters dužnosnik koji je želio ostati anoniman, ali i za širi sporazum koji bi okončao rat.

Izrael kaže da će pristati na prekid neprijateljstava ako se puste svi taoci i ako Hamas položi oružje no potonji zahtjev islamistička skupina javno je odbacila uvjetujući to uspostavom palestinske države.

Dužnosnik Hamasa rekao je u ponedjeljak za Reuters da skupina i dalje odbacuje izraelske zahtjeve za razoružavanje ili protjerivanje njezinih vođa iz Gaze.

Čini se da i dalje postoje razlike u pogledu opsega izraelskog povlačenja iz Gaze i načina na koji će se humanitarna pomoć dostavljati u enklavu, gdje je pothranjenost raširena, a humanitarne skupine upozoravaju na nadolazeću glad.

Rat je započeo kada su militanti predvođeni Hamasom 7. listopada 2023. upali preko granice u južni Izrael, ubivši 1200 ljudi i odvevši 251 taoca natrag u Gazu, prema izraelskim podacima.

Više od 61 000 Palestinaca od tada je ubijeno u izraelskom zračnom i kopnenom ratu u Gazi, prema lokalnim zdravstvenim dužnosnicima, a većina od 2,2 milijuna stanovnika je raseljena.

Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je u ponedjeljak da je petero Palestinaca umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata, čime je broj umrlih od tih uzroka porastao na 263, uključujući 112 djece, od početka rata.