Tisuće parova u Hrvatskoj neko vrijeme neće moći na medicinski potpomognutu oplodnju...

Za mjesec dana bi trebala početi obnova Petrove bolnice, zbog čega će doći do zastoja u radu pojedinih djelatnosti, a jedna od njih je humana reprodukcija, kako doznajemo od izvora iz bolnice. To znači da žene neko vrijeme neće moći dolaziti na medicinski potpomognutu oplodnju, kažu i da postoji realna mogućnost da se to prolongira i na godinu dana. Riječ je o bolnici u koju godišnje na medicinski potpomognutu oplodnju dolazi 1500 parova.