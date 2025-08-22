Obavijesti

VRAĆAJU SE NA ULICE

Tisuće pasa spašeno! Sud u Indiji promijenio odluku nakon pobune građana i prosvjeda...

Mnogi ljubitelji životinja izašli su na ulice i prosvjedovali, a aktivisti za prava životinja potpisali su online peticiju kojom traže od suda da poništi svoju odluku

Vrhovni sud Indije izmijenio je u petak svoju odluku o psima lutalicama, naloživši da se psi uhvaćeni na ulicama New Delhija i okolice puste nakon sterilizacije i cijepljenja, nakon burnih prosvjeda ljubitelja životinja. Sud je ranije u kolovozu presudio da se svi psi lutalice u New Delhiju i okolici premjeste u skloništa nakon porasta ugriza pasa i slučajeva bjesnoće. Kritičari te presude rekli su da se ona ne može provesti jer nema dovoljno skloništa.

Sud je u petak objavio da će svi psi uhvaćeni posljednjih tjedana biti pušteni nakon sterilizacije i imunizacije, osim onih koji pokazuju agresivno ponašanje ili znakove zaraze bjesnoćom.

Bivša savezna ministrica i aktivistica za prava životinja Maneka Gandhi rekla je za novinsku agenciju ANI da je zadovoljna "znanstvenom odlukom" o vraćanju pasa u njihovo područje. No dodala je da sud nije pojasnio što znači biti "agresivan pas" te da to ostaje siva zona. 

Indijska vlada je u travnju objavila da je u siječnju diljem zemlje prijavljeno gotovo 430.000 slučajeva ugriza pasa, u usporedbi s 3,7 milijuna slučajeva u cijeloj 2024. godini.

Indija ima 52,5 milijuna pasa lutalica, pokazalo je istraživanje koje je provela tvrtka Mars Petcare, s osam milijuna pasa u skloništima.

