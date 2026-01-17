Obavijesti

News

Komentari 1
DIPLOMATSKA KRIZA

Tisuće prosvjednika u Danskoj podržava Grenland nakon Trumpove prijetnje aneksijom

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Tisuće prosvjednika u Danskoj podržava Grenland nakon Trumpove prijetnje aneksijom
8
Foto: Emil Helms/REUTERS

Tisuće prosvjednika okupilo se u subotu širom Danske u znak solidarnosti s Grenlandom nakon prijetnje Donalda Trumpa da će anektirati arktički otok, zahtijevajući da SAD poštuju pravo Grenlanđana na samoodređenje

Admiral

Trump kaže da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svojeg strateškog položaja i velikih zaliha minerala te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Europske zemlje ovog su tjedna poslale vojno osoblje na otok na zahtjev Danske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu 04:13
Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu | Video: 24sata/Reuters

Skandirajući "Grenland nije na prodaju" i držeći transparente s porukama poput "Prste dalje od Grenlanda" uz grenlandsku crveno-bijelu zastavu "Erfalasorput", prosvjednici su se okupili na trgu ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu prije nego što su krenuli prema američkom veleposlanstvu.

EVO ŠTO SPREMA Trump prijeti svima koji se protive otimanju Grenlanda
Trump prijeti svima koji se protive otimanju Grenlanda

- Jako sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi ​​kao Grenlanđani primamo... također šaljemo poruku svijetu da se svi morate probuditi. Grenland i Grenlanđani su nehotice postali prva linija u borbi za demokraciju i ljudska prava - rekla je Julie Rademacher, predsjednica Uaguta, organizacije Grenlanđana u Danskoj.

"Hands Off Greenland" demonstration in Copenhagen
Foto: Emil Helms/REUTERS

Reutersova video snimka pokazuje tisuće prosvjednika. Glasnogovornici organizatora i policije odbili su dati procjenu broja prosvjednika. Prosvjedi su se održavali i na drugim lokacijama diljem Danske, a trebali bi se održati u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, kasnije u subotu.

"Hands Off Greenland" demonstration in Copenhagen
Foto: Emil Helms/REUTERS

Trumpove ponovljene izjave o otoku izazvale su neviđenu diplomatsku krizu između Sjedinjenih Država i Danske, obje države osnivačice vojnog saveza NATO-a, te su naišle na široku osudu u Europi.

VELIKA POBUNA 'Ne dirajte Grenland': Prosvjedi u Kopenhagenu i Nuuku
'Ne dirajte Grenland': Prosvjedi u Kopenhagenu i Nuuku

Grenlandski teritorij s 57.000 stanovnika, kojim se stoljećima upravlja iz Kopenhagena, stekao je značajnu autonomiju od 1979. godine, ali ostaje dio Kraljevine Danske koja kontrolira obranu i vanjsku politiku te financira veći dio uprave.

"Hands Off Greenland" demonstration in Copenhagen
Foto: Emil Helms/REUTERS

Svih pet političkih stranaka izabranih u grenlandski parlament u konačnici podržava neovisnost, ali se ne slažu oko vremenskog okvira takvog poteza i posljednjih su dana rekli da bi radije ostali dio Danske nego se pridružili Sjedinjenim Državama.

"Hands Off Greenland" demonstration in Copenhagen
Foto: Emil Helms/REUTERS

Prosvjede u Danskoj organizirale su grenlandske skupine u suradnji s nevladinom organizacijom ActionAid Denmark.

"Hands Off Greenland" demonstration in Copenhagen
Foto: Emil Helms/REUTERS

- Zahtijevamo poštivanje danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoodređenje - rekla je Camilla Siezing, predsjednica Inuita, Zajedničkog saveza grenlandskih lokalnih udruga u Danskoj.

TRUMP PRIJETI Slovenija šalje dva časnika na Grenland. Evo koje zemlje idu
Slovenija šalje dva časnika na Grenland. Evo koje zemlje idu

Prema danskim vlastima, u Danskoj živi oko 17.000 Grenlanđana. Samo 17 posto Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da stekne Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju otoka, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa.

"Hands Off Greenland" demonstration in Copenhagen
Foto: Emil Helms/REUTERS

Trump je anketu nazvao "lažnom".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...
pod povećalom svijeta

Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...

Grenland, najveći otok na svijetu, u posljednje vrijeme često se spominje, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i interesa Sjedinjenih Država, Danske i saveznika...
VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje
SKANDALOZNI POVICI

VIDEO Publika uoči koncerta vikala 'Ajmo ustaše', Thompson poručio: Split treba iscjeljenje

'Vidimo se opet sutra. Ako Bog da', rekao je Thompson pred kraj koncerta. Sve je završio pjesmom 'Lijepa li si'
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026