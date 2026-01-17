Tisuće prosvjednika u Danskoj podržava Grenland nakon Trumpove prijetnje aneksijom

Trump kaže da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svojeg strateškog položaja i velikih zaliha minerala te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Europske zemlje ovog su tjedna poslale vojno osoblje na otok na zahtjev Danske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:13 Trump kaže da SAD pregovara s NATO-om o Grenlandu; odlazi na Floridu | Video: 24sata/Reuters

Skandirajući "Grenland nije na prodaju" i držeći transparente s porukama poput "Prste dalje od Grenlanda" uz grenlandsku crveno-bijelu zastavu "Erfalasorput", prosvjednici su se okupili na trgu ispred gradske vijećnice u Kopenhagenu prije nego što su krenuli prema američkom veleposlanstvu.

- Jako sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi ​​kao Grenlanđani primamo... također šaljemo poruku svijetu da se svi morate probuditi. Grenland i Grenlanđani su nehotice postali prva linija u borbi za demokraciju i ljudska prava - rekla je Julie Rademacher, predsjednica Uaguta, organizacije Grenlanđana u Danskoj.

Foto: Emil Helms/REUTERS

Reutersova video snimka pokazuje tisuće prosvjednika. Glasnogovornici organizatora i policije odbili su dati procjenu broja prosvjednika. Prosvjedi su se održavali i na drugim lokacijama diljem Danske, a trebali bi se održati u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda, kasnije u subotu.

Foto: Emil Helms/REUTERS

Trumpove ponovljene izjave o otoku izazvale su neviđenu diplomatsku krizu između Sjedinjenih Država i Danske, obje države osnivačice vojnog saveza NATO-a, te su naišle na široku osudu u Europi.

Grenlandski teritorij s 57.000 stanovnika, kojim se stoljećima upravlja iz Kopenhagena, stekao je značajnu autonomiju od 1979. godine, ali ostaje dio Kraljevine Danske koja kontrolira obranu i vanjsku politiku te financira veći dio uprave.

Foto: Emil Helms/REUTERS

Svih pet političkih stranaka izabranih u grenlandski parlament u konačnici podržava neovisnost, ali se ne slažu oko vremenskog okvira takvog poteza i posljednjih su dana rekli da bi radije ostali dio Danske nego se pridružili Sjedinjenim Državama.

Foto: Emil Helms/REUTERS

Prosvjede u Danskoj organizirale su grenlandske skupine u suradnji s nevladinom organizacijom ActionAid Denmark.

Foto: Emil Helms/REUTERS

- Zahtijevamo poštivanje danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoodređenje - rekla je Camilla Siezing, predsjednica Inuita, Zajedničkog saveza grenlandskih lokalnih udruga u Danskoj.

Prema danskim vlastima, u Danskoj živi oko 17.000 Grenlanđana. Samo 17 posto Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da stekne Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju otoka, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa.

Foto: Emil Helms/REUTERS

Trump je anketu nazvao "lažnom".