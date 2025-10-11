Tisuće stanovnika Gaze se vraćaju svojim kućama dok traje primirje Izraela i Hamasa

Izraelski vojnici su se povukli u sklopu prve faze sporazuma postignutog ovog tjedna posredstvom Sjedinjenih Američkih Državama radi okončanja rata u kojem su poginuli deseci tisuća ljudi te je razorena većina priobalne enklave.

"To je neopisiv osjećaj, slava Bogu", kazala je Nabila Basal putujući pješke sa svojom kćeri, koja je rekla da je u sukobu pretrpjela ozljedu glave.

"Veoma smo, veoma sretni što je ovaj rat prestao, a patnja završila".

Hamas ima 72 sata da oslobodi taoce

Nakon što su se izraelske snage premjestile u petak, napustivši veća urbana područja, ali zadržavši kontrolu nad otprilike polovicom enklave, počeo je otkucavati sat za Hamas koji ima 72 sata da oslobodi izraelske taoce.

"Veoma smo uzbuđeni, čekamo našeg sina i svih 48 talaca", rekao je Hagai Angrest, čiji je sin Matan među 20 izraelskih talaca za koje se vjeruje da su i dalje živi.

"Čekamo telefonskih poziv".

Dvadeset šest talaca je proglašeno mrtvima u odsustvu, a sudbina preostala dva taoca nije poznata.

Prema sporazumu, nakon što taoci budu vraćeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe dugotrajne zatvorske kazne u izraelskim zatvorima i 1700 pritvorenih za vrijeme rata.

Također, očekuje se da će stotine kamiona s hranom i medicinskom pomoći svakoga dana ulazi u Gazu.

Očekuje se Trumpov posjet Izraelu i Egiptu

No, i dalje je upitno hoće li primirje i sporazum o razmjeni talaca i zatvorenika, dosad najveći korak prema okončanju dvogodišnjeg rata, zaista dovesti do dugotrajnog mira prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa od 20 točaka.

Štošta i dalje može poći po zlu jer je još uvijek potreban dogovor o drugim koracima u Trumpov planu. Naime, nije jasno kako će se razorenim Pojasom Gaze upravljati nakon završetka sukoba ni što će konačno biti s Hamasom, koji je odbio zahtjev Izraela da se razoruža.

Govoreći novinarima u Bijeloj kući, Trump je rekao da je uvjeren da će se primirje održati te da su "oni svi umorni od borbi".

Kazao je da postoji "konsenzus" o narednim koracima, ali je priznao da je potrebno riješiti pojedinosti.

Izraelci i Palestinci su se radovali nakon što je objavljen sporazum za okončanje dvogodišnjeg rata u kojem je ubijeno preko 67.000 Palestinaca, uglavnom civila, i za povratak posljednjih talaca koje je oteo Hamas u smrtonosnom napadu koji je prouzročio rat.

U Hamasovom upadu u izraelske zajednice, vojne baze i glazbeni festival 7. listopada 2023., militanti su usmrtili 1200 osoba, pretežito civila, i zarobili 251 taoca.

Očekuje se da će Trump posjetiti regiju u ponedjeljak te se obratiti Knessetu, izraelskom parlamentu.

Zadnji američki predsjednik koji je to učinio je bio George Bush 2008.

Trump je kazao da će također otputovati u Egipat te da se očekuje da će i drugi svjetski vođe biti prisutni.