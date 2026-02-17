Tisuće u Prištini na ulicama: Prosvjeduju zbog suđenja Thaciju i bivšim vođama OVK-a

Tisuće ljudi okupile su se u utorak u Prištini noseći transparente etničke albanske Oslobodilačke vojske Kosova kako bi prosvjedovale protiv suđenja bivšim vođama OVK-a, uključujući bivšeg predsjednika, optuženima za ratne zločine tijekom rata za neovisnost 1998. – 1999. godine.

Bivši predsjednik Hashim Thaci, bivši predsjednici parlamenta Jakup Krasniqi i Kadri Veseli te bivši zastupnik Rexhep Selimi uhićeni su 2020. godine i poslani na suđenje pred posebnim sudom za ratne zločine na Kosovu u Haagu.

Thaci i trojica drugih bivših zapovjednika OVK terete se za progon, ubojstva, mučenje i prisilne nestanke ljudi tijekom i neposredno nakon ustanka 1998. – 1999. koji je u konačnici regiji s albanskom većinom donio neovisnost od Srbije. Oni poriču sve optužbe.

Sud ovaj tjedan saslušava završne riječi u suđenju prije nego što suci donesu pravomoćnu presudu u roku od tri mjeseca.

Tužitelji traže kaznu od 45 godina zatvora za svakoga.

Mnogi prosvjednici nosili su uniforme OVK-a, a drugi su mahali zastavama OVK-a, Kosova i Albanije. Pobornici su držali transparente na kojima je pisalo „Sloboda ima ime” te fotografije Thacija i drugih uz natpise „Heroji rata i mira”.

Vjeruje se da je više od 13.000 ljudi, od kojih su većina kosovski Albanci, poginulo tijekom pobune kasnih devedesetih, kada je Kosovo još bilo pokrajina Srbije pod tadašnjim nacionalističkim moćnikom, predsjednikom Slobodanom Miloševićem, čije su se postrojbe nasilno obračunavale s etničkim Albancima.

Specijalizirana vijeća Kosova, u kojima rade međunarodni suci i odvjetnici, osnovana su 2015. godine kako bi procesuirala slučajeve ratnih zločina prema kosovskim zakonima protiv bivših gerilaca OVK-a.

Sud za ratne zločine uspostavljen je izvan Kosova zbog mogućeg zastrašivanja svjedoka jer mnogi na Kosovu bivše vođe OVK-a smatraju nacionalnim herojima oslobodilačkog rata.