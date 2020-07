Tisuće učenika s ukorom, par stotina izbačeno iz škole, a na nastavi bili četiri mjeseca

Specifična školska godina obilježena je štrajkom, prekidom nastave, potresom, korona virusom i nastavom na daljinu, ali i po brojnim pedagoškim mjerama i lošim vladanjem učenika

<p>Iako su samo malo više od tri mjeseca bili na nastavi u školi, naši osnovnoškolci i srednjoškolci uspjeli su ove školske godine nakupiti popriličan broj negativnih pedagoških mjera.</p><p>Osnovnoškolcima je izrečeno više od 5.000 mjera - opomena, ukora i strogog ukora. Čak 204 srednjoškolca isključena su iz škole, a više od 10.000 njih dobilo je opomenu ili ukor.</p><p>- Vjerojatno su to repovi iz prvog polugodišta i tada su učenici dobili neki ukor i u drugom polugodištu nisu se više niti uključivali u neki rad, rekla je <strong>Dubravka Miljković</strong> sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.</p><p>Za sve je ovo bila nova situacija u školstvu, kaže prof. Miljković, ali možda je trebalo pokazati malo više empatije, iako su se svi snalazili na svoj način, javlja <a href="https://vijesti.hrt.hr/634427/cak-10000-ucenika-dobilo-ukor-ili-opomenu" target="_blank">HRT</a>..</p><p>- Možda su svi pogubili konce, ovo su bile izvanredne okolnosti nitko učitelje nije educirao da se nose s takvim okolnostima, dodala je Miljković.</p><p>Ali ni učenike. Pa je tako ocjenu loše iz vladanja dobilo njih više od 3.500 tisuće. Primjerice - s takvom ocjenom osmaši ne mogu dobiti smještaj u učeničkom domu. U jednoj ih je školi čak 47 ocijenjeno loše ili dobro iz vladanja, roditelji su se žalili, a Ministarstvo reagiralo.</p><p>"Na temelju prijave roditelja učenika u kojoj se žale na ocjene iz vladanja, Služba prosvjetne inspekcije područna jedinica u Rijeci pokrenula je inspekcijski postupak po službenoj dužnosti., a vezano uz ocjene iz vladanja na kraju nastavne godine.", priopćili su iz Ministarstva.</p><p>Nalaz se očekuje do kraja tjedna. No, u svakom slučaju, ionako specifična i neuobičajena situacija, ovakvim potezima i odlukama stanje u školstvu čini još kompliciranijim.</p><p>- Je li na pomolu neki novi predmet - krizne situacije u školstvu? Već je na Učiteljskom fakultetu uvedeno nošenje sa stresom, kako upravljati sa stresom što je jako važno, rekla je Miljković.</p><p>Da, ali važno je i to da se prije nove školske godine uspostave i neka pravila, nova pravila, koja zahtijeva nova situacija, kako se ne bismo čudili ovakvim pedagoškim mjerama.</p>