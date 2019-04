Tisuće Venezuelaca probilo se kroz barikade: Idu u Kolumbiju

Tisuće Venezuelaca probilo se u utorak kroz barikade duž međunarodne granice s Kolumbijom, prema uredu za migracije u Bogoti, koja je upozorila venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura da će ga se smatrati odgovornim za probleme koji mogu nastati.

Maduro je u veljači zapriječio mostove koji povezuju dvije zemlje kako bi spriječio isporuku stotina tona humanitarne pomoći iza koje stoje Sjedinjene Države krizom razorenoj Venezueli.

Budući su mostovi blokirani kamionima i kontejnerima, Venezuelci su gazili preko rijeke Tachira kako bi stigli do grada Cucuta na kolumbijskoj sjevernoj granici i došli do hrane, lijekova i posla. Jake kiše zadnjih dana, međutim, su to onemogućile.

"Uzurpator Maduro je odgovoran za sve što se može dogoditi stanovništvu koje prelazi između dviju zemalja", rekao je Christian Kruger, čelnik kolumbijske agencije za migracije, upozoravajući na opasnost od slabljenja mosta Simon Bolivar.

Milijuni Venezuelaca su pobjegli u Kolumbiju kako bi izbjegli nestašice hrane i lijekova u svojoj domovini, tražeći posao i prolaz u druge zemlje Latinske Amerike.

Zastupnici ukinuli imunitet Guidou

Venezuelska Ustavna skupština, moćno zakonodavno tijelo koje nadzire vladajuća Socijalistička stranka, u utorak je ukinula parlamentarni imunitet oporbenom čelniku Juanu Guaidou omogućavajući time da mu se sudi, što izgleda kao korak prema njegovu uhićenju.

"(Sudski progon Guaidoa) je službeno odobren", rekao je Diosdado Cabello, čelnik Ustavne skupštine, koji je desna ruka venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, nakon glasovanja skupštine.

Ustavnu skupštinu je formirao sam Maduro 2017. u nastojanju da uzurpira vlast od Nacionalne skupštine koju nadzire oporba.

Izvrgnuvši ruglu zabranu putovanja Guaido je u veljači otputovao na turneju po zemljama Latinske Amerike u nastojanju da pridobije potporu za svoju čelnu poziciju u borbi za vlast s Madurom. Unatoč prijetnjama da će biti uhićen po povratku početkom ožujka vlasti vjerne Maduru ga nisu uhitile.

Guaido, čelnik Nacionalne skupštine koju nadzire oporba, u siječnju se pozvao na ustav Venezuele kako bi preuzeo dužnost privremenog predsjednika nakon što je proglasio ponovni izbor predsjednika Nicolasa Madura 2018. za izbornu prijevaru.

Njega su kao legitimnog čelnika priznale Sjedinjene Države i većina zapadnih zemalja, a on kaže kako ne priznaje odluke koje dolaze od Madurove vlade.

Odluka Ustavne skupštine potrebna je kako bi Vrhovni sud pokrenuo postupak protiv Guadio jer kao zastupnik on ima parlamentarni imunitet zbog čega mu je teže suditi nego običnom građaninu.

Guaido je u ponedjeljak rekao novinarima kako Ustavna skupština nije u stanju legalno lišiti ga njegova imuniteta. Oporba smatra stvaranje ustavne skupštine nezakonitim.

"Znate kako se režim ponaša - ovo nije više samo progon, ovo je inkvizicija", rekao je Guaido.

Maduro govori kako se Guaido treba "suočiti s pravdom" i naziva ga lutkom na koncu Sjedinjenih Država koja huška na puč, ali ipak nije pozvao na njegovo uhićenje.

Međunarodna potpora Guaidoa, posebice administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, upozorila je venezuelske vlasti da ga ne diraju i zaprijetila još oštrijim sankcijama protiv Madurove administracije kako bi je još više odsjekla od inozemnog financiranja.