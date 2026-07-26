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Foto: Muzej istorije Jugoslavije
MISTERIOZNI POPIS PLUS+

TITOVA CRNA TORBA Zlatnici Pavelića, prsteni, hrpa maraka, pištolj i zlatna značka Hajduka!

Piše Boris Rašeta,

NOVI EXPRESS “Zapisnik komisije o sprovođenju rješenja Predsedništva SFRJ, br. D.T. - 11. od 14. maja 1980” na 34 stranice detaljno otkriva stvari koje su ostale u torbama, neseserima i rezidenciji Tita

O Josipu Brozu je ispredeno više bajki nego o bilo kojem čovjeku s ovih prostora, od Nikole Tesle do grofa Drakule. Pričalo se da je sin mađarskog ili poljskoga grofa, da su Rusi podmetnuli lažnog, a zadržali pravog Tita, da je u svojoj torbici nosio smrtovnicu koju su austrougarske vojne vlasti izdale kad je zarobljen na Istočnom frontu pa su mu je - pedantne kakve su već bile - uručile kad je postao predsjednik. Pa onda, da su mu priređena dva pogreba i da mu je, prije polaganja u lijes, s prsta skinut prsten s dijamantom, koji je potom prodat, za basnoslovan iznos, nekom zagrebačkom poduzetniku...

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