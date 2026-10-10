Tko bi trebao financirati gradnju stadiona u Zagrebu i Splitu? Evo što o svemu tome kažu građani

U emisiji RTL Danas objavljeni su rezultati ekskluzivnog istraživanja o tome što građani misle o izgradnji, odnosno rekonstrukciji stadiona u Zagrebu i Splitu. Ispitivanje je za RTL provela agencija Promocija plus od 6. do 8. listopada na uzorku od 1000 ispitanika: Standardna greška uzorka je ±3,0 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto, piše Net.hr.

Više od trećine ispitanih, njih 36 posto, smatra da Maksimir i Poljud trebaju financirati gradovi Zagreb i Split u suradnji s državom - u jednakim iznosima. Da nogometni klubovi Dinamo i Hajduk trebaju graditi stadione smatra 21,5 posto ispitanih, 16 posto smatra da to trebaju financirati gradovi Zagreb i Split dok ih 12 posto smatra da gradnju treba preuzeti država. Financiranju stadiona protivi se oko 4 i pol posto ispitanika, dok ih gotovo 10 posto "ne zna" ili "nema stajalište".

Foto: RTL

Da država treba uskočiti u svim gradovima koji imaju klubove u prvoj HNL ligi smatra 45 posto ispitanih. Petina ih smatra da država uopće ne treba pomagati, a približno ih toliko misli da država treba dati financijsku injekciju samo u gradovima čiji klubovi igraju europske lige. Tek 5,5 posto smatra da država ne treba pomagati druge gradove nego samo sufinancirati Maksimir i Poljud.

Foto: RTL

A što građani kažu o novom idejnom rješenju maksimirskog stadiona? Gotovo trećini ispitanika izgled novog stadiona se uopće ne sviđa, a 27 posto ih nije vidjelo projekt niti su pratili tu temu. Njih 15 posto kaže da im se uglavnom ne sviđa, dok je 14,5 posto ispitanih - ravnodušno. U manjini su oni kojima se idejno rješenje Maksimira sviđa - 7,5 posto kaže da im se uglavnom sviđa, a samo 2 posto - da im se jako sviđa.

Foto: RTL

Premijer Plenković je najavio mogućnost poništavanja natječaja. A tu ideju uglavnom ili potpuno podržava više od polovine ispitanika. Uglavnom ili nikako ne podržava 29 posto ispitanih dok ih 18,6 posto - ne zna ili nema stajalište.

Foto: RTL

Na upit tko bi trebao sudjelovati u odabiru idejnih rješenja za stadione, ispitanici smatraju da bi to najprije trebali biti arhitekti - i to njih 84 posto. Potom - urbanisti, pa predstavnik kluba za koji se gradi stadion. Da bi to trebao biti gradonačelnik misli gotovo 70 posto ispitanih. Zanimljivo je da ih čak 65 posto misli kako bi se trebao čuti i glas navijača. Slijede potom ministar graditeljstva te ministar sporta.

Foto: RTL

U javnosti se vodi rasprava i o tri rješenja za stadion Hajduka na splitskom Poljudu, a najviše ispitanika smatra da bi postojeći stadion trebalo rekonstruirati prema standardima UEFA-e. Petina ih je za rušenje Poljuda i izgradnju novog na istoj lokaciji. Za sanaciju i održavanje sadašnjeg stadiona, a protiv izgradnje novog je 18 posto ispitanika. Njih 11 posto, pak, misli da bi trebalo sanirati postojeći stadion i izgraditi novi na Brodarici, a 16 posto ih ne zna ili nema stav o tome. Sudbina Poljuda je u rukama stručnog povjerenstva koje će svoje rješenje tek donijeti.