Tko će naslijediti Dodika? Izbore u BiH raspisuju najkasnije idući tjedan. Oporba želi sudjelovati

Prijevremeni izbori za upražnjeno mjesto predsjednika Republike Srpske bit će raspisani ovog ili najkasnije narednog tjedna, a sigurno je da će većina oporbenih stranaka koje djeluju u tom entitetu na njima sudjelovati, najavili su u ponedjeljak neki od oporbenih političara i mediji u BiH.

Nakon što je s dužnosti predsjednika RS smijenjen Milorad Dodik na temelju pravomoćne presude kojom je osuđen na godina dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika, Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) ima zadaću raspisati prijevremene izbore koji se moraju održati u roku od najviše 90 dana od Dodikove smjene.

Predsjednik kluba zastupnika oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak kazao je kako očekuje da bi odluka o tome mogla uslijediti vrlo brzo a na oporbi je odgovornost da što prije ukloni sadašnju vlast u entitetu koju i dalje kontrolira Dodik.

- Izbori će najvjerojatnije biti raspisani ovog tjedna nakon čega ćemo kao oporba pokazati od čega smo napravljeni, jesmo li alternativa ovom ludilu, jesmo li snaga koja može voditi, rješavati probleme i vratiti nadu i optimizam narodu RS - napisao je Crnadak u objavi na Facebooku.

Lokalni mediji navode kako su u SIP-u u tijeku pripreme za raspisivanje izbora što uključuje donošenje brojnih podzakonskih uredbi i odluka kao i osiguranje potrebnih sredstava.

Novi predsjednik RS birao bi se na razdoblje do listopada 2026. godine kada su planirani redoviti opći izbori.

Dodik koji odbija napustiti ured u Banjoj Luci i ne priznaje odluku SIP-a kojom mu je oduzet mandat opetovano je prijetio kako neće dopustiti provedbu izbora na kojima bi se birao njegov nasljednik a pri tom poziva sve stranke da na njima ne sudjeluju.

No oporbene stranke u tome su prepoznale stupicu koja se svodi na Dodikov pokušaj da "zarobi" cjelokupni politički sustav pod izlikom očuvanja RS za koju uporno tvrdi da je ugrožena i suočena s hibridnim ratom čiji je cilj njeno uništenje.

Dvojbu o tome treba li sudjelovati na izborima djelomice je iskazao predsjednik PDP-a i banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković. On se zalaže da sve stranke predlože izvanstranačkog kandidata odnosno nekoga tko ne bi predstavljao oporbu dok svi drugi žele da to bude jaka osoba s istaknutim oporbenim profilom.

Takvu zamisao podupire i Crnadak koji ne skriva da mu se Stanivukovićevo ponašanje ne dopada.

- Nije posao oporbe da provodi pravomoćne presude, zna se tko je za to zadužen, ali jeste naš posao da na izbore izađemo zajedno i započnemo oslobađanje RS - izjavio je.

Lider oporbene Liste za pravdu i red i najžešći Dodikov kritičar Nebojša Vukanović upozorio je kako bivši predsjednik RS pokušava na svaki način očuvati efektivnu vlast u svojim rukama pa je stoga, kršeći ustav, posegnuo za nezakonitim imenovanjem mandatara za sastav nove entitetske vlade tražeći od parlamenta RS da na tu dužnost imenuje gotovo nepoznatog političara iz Bosanskog Šamca koji je do sada bio entitetskim ministrom poljoprivrede.

Njegov kandidat za tu poziciju Savo Minić, smatra Vukanović, tek je blijeda figura a Dodik bi imenovanjem te osobe praktično bio premijer u sjenci i kontrolirao donošenje svih odluka.