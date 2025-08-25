Obavijesti

News

Komentari 0
PRAZNO MJESTO ŠEFA RS

Tko će naslijediti Dodika? Izbore u BiH raspisuju najkasnije idući tjedan. Oporba želi sudjelovati

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Tko će naslijediti Dodika? Izbore u BiH raspisuju najkasnije idući tjedan. Oporba želi sudjelovati
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

Lokalni mediji navode kako su u SIP-u u tijeku pripreme za raspisivanje izbora što uključuje donošenje brojnih podzakonskih uredbi i odluka kao i osiguranje potrebnih sredstava

Prijevremeni izbori za upražnjeno mjesto predsjednika Republike Srpske bit će raspisani ovog ili najkasnije narednog tjedna, a sigurno je da će većina oporbenih stranaka koje djeluju u tom entitetu na njima sudjelovati, najavili su u ponedjeljak neki od oporbenih političara i mediji u BiH. 

Nakon što je s dužnosti predsjednika RS smijenjen Milorad Dodik na temelju pravomoćne presude kojom je osuđen na godina dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika, Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) ima zadaću raspisati prijevremene izbore koji se moraju održati u roku od najviše 90 dana od Dodikove smjene.

NAKON USVOJENE ODLUKE Referendum o Dodiku u RS 25. listopada, oporba poručuje: 'Stigao je njegov kraj!'
Referendum o Dodiku u RS 25. listopada, oporba poručuje: 'Stigao je njegov kraj!'

Predsjednik kluba zastupnika oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak kazao je kako očekuje da bi odluka o tome mogla uslijediti vrlo brzo a na oporbi je odgovornost da što prije ukloni sadašnju vlast u entitetu koju i dalje kontrolira Dodik.

- Izbori će najvjerojatnije biti raspisani ovog tjedna nakon čega ćemo kao oporba pokazati od čega smo napravljeni, jesmo li alternativa ovom ludilu, jesmo li snaga koja može voditi, rješavati probleme i vratiti nadu i optimizam narodu RS - napisao je Crnadak u objavi na Facebooku.

Lokalni mediji navode kako su u SIP-u u tijeku pripreme za raspisivanje izbora što uključuje donošenje brojnih podzakonskih uredbi i odluka kao i osiguranje potrebnih sredstava.

NE PRIZNAJE BIH Dodik bez kompasa: Odlazim iz politike na 10 godina, ali samo pod jednim uvjetom za nas Srbe
Dodik bez kompasa: Odlazim iz politike na 10 godina, ali samo pod jednim uvjetom za nas Srbe

Novi predsjednik RS birao bi se na razdoblje do listopada 2026. godine kada su planirani redoviti opći izbori.

Dodik koji odbija napustiti ured u Banjoj Luci i ne priznaje odluku SIP-a kojom mu je oduzet mandat opetovano je prijetio kako neće dopustiti provedbu izbora na kojima bi se birao njegov nasljednik a pri tom poziva sve stranke da na njima ne sudjeluju. 

No oporbene stranke u tome su prepoznale stupicu koja se svodi na Dodikov pokušaj da "zarobi" cjelokupni politički sustav pod izlikom očuvanja RS za koju uporno tvrdi da je ugrožena i suočena s hibridnim ratom čiji je cilj njeno uništenje. 

Dvojbu o tome treba li sudjelovati na izborima djelomice je iskazao predsjednik PDP-a i banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković. On se zalaže da sve stranke predlože izvanstranačkog kandidata odnosno nekoga tko ne bi predstavljao oporbu dok svi drugi žele da to bude jaka osoba s istaknutim oporbenim profilom.

CIRKUS U BANJOJ LUCI Dodik u parlamentu Republike Srpske tvrdio da je predsjednik, svađao se: 'Došli smo do zida'
Dodik u parlamentu Republike Srpske tvrdio da je predsjednik, svađao se: 'Došli smo do zida'

Takvu zamisao podupire i Crnadak koji ne skriva da mu se Stanivukovićevo ponašanje ne dopada.

- Nije posao oporbe da provodi pravomoćne presude, zna se tko je za to zadužen, ali jeste naš posao da na izbore izađemo zajedno i započnemo oslobađanje RS - izjavio je.

Lider oporbene Liste za pravdu i red i najžešći Dodikov kritičar Nebojša Vukanović upozorio je kako bivši predsjednik RS pokušava na svaki način očuvati efektivnu vlast u svojim rukama pa je stoga, kršeći ustav, posegnuo za nezakonitim imenovanjem mandatara za sastav nove entitetske vlade tražeći od parlamenta RS da na tu dužnost imenuje gotovo nepoznatog političara iz Bosanskog Šamca koji je do sada bio entitetskim ministrom poljoprivrede.

Njegov kandidat za tu poziciju Savo Minić, smatra Vukanović, tek je blijeda figura a Dodik bi imenovanjem te osobe praktično bio premijer u sjenci i kontrolirao donošenje svih odluka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje
Vili Beroš može dobiti posao u bolnici zahvaljujući Vladi. Usred ljeta su brzo donijeli novi Zakon
NEVJEROJATNO!

Vili Beroš može dobiti posao u bolnici zahvaljujući Vladi. Usred ljeta su brzo donijeli novi Zakon

Iako je jedan od uvjeta prijave na natječaj bilo uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata koji se prijavljuje na natječaj, 16. srpnja na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025