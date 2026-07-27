Za velike poslove u sklopu projekata financiranih europskim novcem u većini hrvatskih općina i županija nema kapaciteta. Pa kad prestane krađa, na vidjelo izađu bizarne priče poput obnove škole u Garčinu
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Tko će odgovarati za fušeraj u Garčinu i zašto opet neće nitko?
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Obnova osnovne škole u Garčinu udžbenički je primjer svega što ne funkcionira u Hrvatskoj. U sklopu ulaganja u školstvo kakvo "nije viđeno od Ivana Mažuranića" (riječi koje često voli ponoviti premijer Plenković), lani je započela i obnova Osnovne škole u Garčinu. Scenarij kao da je pisao Monty Python.
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