Ako se ovakav trend nastavi, povrće i voće s placa, koji su uvijek bili simbol zdrave i dostupne prehrane, postat će privilegija umjesto svakodnevne uporabe. I dok Hrvati muku muče s debljinom, zdrava hrana je enormno poskupjela.
KOMENTAR: MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK
Tko ima love, ide na tržnicu po češnjak. Voće i povrće postaju luksuz po današnjim cijenama
Čitanje članka: 1 min
U zadnjih pet godina cijene voća i povrća otišle su u nedogled, a pogotovo na tržnicama gdje je odlazak u kupovinu postao pravi luksuz. Kad bi se preračunalo u kune, valjda više nitko ne bi kupovao. Te 2020. krastavci su se prodavali po 7-8 kuna, a sad su 4 eura, gotovo 30 kuna.
