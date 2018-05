'Tko izda stranku, 'stišće' mu se ovrha od dva milijuna kuna'

Živi zid će sjesti na imovinu svojih članova koji izdaju program stranke, najavio je to u intervjuu za N1 zastupnik Živog zida Ivan Pernar. Instrument kojim namjeravaju provoditi ovrhe neposlušnih članova su bianco zadužnice.

- Uvijek će biti mogućnosti da postoje ljudi koji prelaze iz jednog tabora u drugi, ali planiramo taj problem riješiti zadužnicama. Onaj tko hoće biti na listi, morat će potpisati da u slučaju da ode iz stranke ili glasa protivno uputama stranke, mu se "stišće" ovrha na milijun-dva kuna - rekao je i dodao kako se stranka ne želi naći u situaciji da netko 'promijeni priču kad dođe na vlast'.

- Ne želimo se naći u situaciji da netko, recimo, glasa za vas jer vi imate jednu priču, a kada ste izabrani kažete da imate drugu priču. Nama se to već dogodilo. Mi smo imali tu situaciju, vjerovali smo ljudima na povjerenje. Iskustvo nas je naučilo da povjerenja u politici ima, ali ne u dovoljnoj mjeri i zato to povjerenje treba pojačati sa zadužnicama. I to se radi i u drugim strankama - rekao je Pernar.