Tko je Amy Coney Barret? Protiv je pobačaja, majka čak 7 djece

Iako je hvale za precizno iznošenje pravnih argumenata, ona ima ograničeno iskustvo u vođenju procesa pošto ju je Trump tek 2017. imenovao sutkinjom saveznog prizivnog suda

<p>Sutkinja <strong>Amy Coney Barrett</strong>, koju je Donald Trump u subotu nominirao za sutkinju Vrhovnog suda, miljenica je konzervativaca zbog vjerskih stavova, a kritičari tvrde da će njezina potvrda u Senatu najviši američki sud čvrsto usmjeriti prema desnici.</p><p>Praktična katolkinja i majka sedmero djece, uključujući dvoje usvojene djece s Haitija i jednog sina s Downovim sindrom, Barrett se osobno protivi pobačaju, jednoj od tema koje izazivaju najveće podjele u SAD-u. </p><p>Kao sutkinja saveznog prizivnog suda od 2017. Coney Barrett je izražavala stajališta u prilog zaštite prava na nošenje oružja, protiv ilegalnih migranata, pobačaja na zahtjev te protiv reforme sustava zdravstvene skrbi Barracka Obame, kolokvijalno poznate kao ObamaCare.</p><p>S obzirom na to da je imenovanje u Vrhovni sud doživotno, potvrda Coney Berrett osigurala bi konzervativnu prisutnost u idućim desetljećima, ali njezino zaleđe, potpuno suprotno od pokojne liberalne prethodnice <strong>Ruth Bader Ginsburg</strong> izvor je novih sukoba u polariziranoj zemlji.</p><p>Trump je u svom mandatu već imao priliku imenovati dvojicu konzervativaca u Vrhovni sud - Neila Gorsucha i Bretta Kavanaugha i ta struja sada u Vrhovnom sudu ima pet sudaca naprema troje liberalnih. Barrett bi bila šesta i time konzervativcima donijela veliku premoć.</p><p>Trump je prilikom objave u Bijeloj kući predvidio "vrlo brzu" potvrdu imenovanja u Senatu, koji je pod republikanskom kontrolom.</p><h2>'Dogma istinski živi u vama' </h2><p>Nakon djetinjstva u New Orleansu na konzervativnom jugu, Coney Barret bila je najbolji studentica na pravnom fakultetu sveučilišta Notre Dame, gdje je kasnije predavala 15 godina.</p><p>Na početku karijere bila je suradnica čuvenog konzervativnog suca Vrhovnog suda Antonin Scalije zagovornika "izvornog" tumačenja Ustava, odnosno škole mišljenja po kojoj Ustav treba čitati onako kako je napisan, a ne sukladno duhu vremena.</p><p>Iako je hvale za precizno iznošenje pravnih argumenata, ona ima ograničeno iskustvo u vođenju procesa pošto ju je Trump tek 2017. imenovao sutkinjom saveznog prizivnog suda.</p><p>Tada se proces potvrde nominacije pretvorio u skandal jer joj je dugogodišnja demokratska senatorica Dianne Feinstein poručila: "Dogma istinski živi u vama".</p><p>Njezine pristaše optužili su tada Feinstein za nesnošljivost.</p><p>Ne gubeći prisebnost Barrett je odgovorila da može odvojiti svoju vjeru od dužnosti kao sutkinje.</p><p>Prije dvije godine Coney Barret je figurirala kao jedna od mogućih nominacija predsjednika Trumpa za ispražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu nakon umirovljenja suca Anthonyja Kennedyja, ali je njegovo mjesto naposljetku popunio Brett Kavanaugh, uz oštro protivljenje demokrata.</p><h2>'Kraljevstvo Božje'</h2><p>Dijelovi predavanja Coney Barret na Notre Dameu koriste se sada za njenu diskreditaciju.</p><p>Tako se jednom studentima predstavila kao "drugačiji tip odvjetnika" i dodala da je njezina "pravna karijera samo sredstvo do cilja, a cilj je izgradnja Kraljevstva Božjeg".</p><p>"Amy Coney Barrett ispunjava dva Trumpova lakmus papira za savezne suce", rekao je ranije Daniel Goldberg, direktor progresivne lobističke grupe Savez za pravdu. </p><p>"Spremnost da sruši ObamaCare i presudu Roe v. Wade", dodao je.</p><p>Potonje se odnosi na presudu kojom je legaliziran pobačaj u SAD-u.</p><p>"Ovom se nominacijom želi ukinuti zdravstvena skrb za 20 milijuna Amerikanaca i eliminirati zaštita za Amerikance sa zdravstvenim problemima. Barrett, koja se čak protivila osiguranju pristupa kontracepciji, bila bi prijetnja reproduktivnoj slobodi", rekao je Goldberg.</p><p>Konzervativci je, pak, hvale kao "briljantnu" i "impresivnu" sutkinju. </p>