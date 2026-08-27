Tko je Charles Billich? Bolnicu je pretvorio u atelje, a prije devet godina je naslikao i - Kolindu

Nakon velikog uspjeha u 2025., od priznanja Unesca do predaje slike Marku Perkoviću Thompsonu pred pola milijuna ljudi, umjetnika Charlesa Billicha u 2026. dočekala je najteža životna bitka. No ni u 92. godini, suočen s višemjesečnim boravkom u bolnici St. Vincent's u Sydneyu, duh mu nije pokleknuo. Njegova soba postala je jedinstven "Artelier", piše Croatia Week.

Početkom godine zdravlje mu je ozbiljno narušeno. Liječnici su otkrili gangrenu uzrokovanu izrazito smanjenim dotokom krvi u stopala, što je zahtijevalo niz teških operacija. Mjeseci su prolazili u neizvjesnosti, a umjetnik koji je cijeli život bio okružen platnima, živim bojama i ljudima, odjednom se našao zatvoren između četiri zida. Fizička borba prerasla je u psihičku, a Billich je počeo tonuti u depresiju. Supruga Christa, gledajući kako mu duh kopni, bojala se najgoreg.

​- Bojim se da bismo ga mogli izgubiti. Ništa nije vrijedno toga ako izgubimo njega, onda ništa nema smisla, trebamo ga ovdje s nama.

Umjetnost kao najbolji lijek

Christa je shvatila da je za njegov oporavak potrebno više od medicine. Trebalo je oživjeti ono što Billicha čini onim što jest - njegovu umjetnost. Povukla je nevjerojatan potez i njegov svijet donijela u bolnicu. Soba je postala pravi radni studio, a na vratima je osvanuo natpis: "Molimo pokucajte prije ulaska". Klinički ritam bolnice prekinula je nepredvidiva energija koja oduvijek okružuje Billicha.

Stigao je blok za skiciranje, dolazili su glazbenici, pozirali mu modeli i plesačice. Ta transformacija nije bila medicinska, već duhovna obnova koja mu je vratila odlučnost. Počeo je ponovno planirati putovanja, uključujući posjet domovini kako bi uručio slike Vukovara i Dubrovnika. Iako je put na kraju odgođen, bilo je jasno da se Billich vratio.

Rođen u Lovranu, pobjegao je iz komunističke Jugoslavije 1956. te je postao umjetnički velikan. Njegov bolnički atelje postao je simbol smisla u danima bolesti. Ponovno se smijao. I nastavio je stvarati.

Inače, Bilich je bio u fokusu javnosti 2017. nakon što je naslikao dvije slike tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović uoči njezine turneje u Australiji. Ipak, ministarstvo je odbilo te slike jer nisu bili s njima zadovoljni. Više o tome pročitajte ovdje.

*uz korištenje AI-ja