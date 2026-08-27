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VELIKI PROBLEMI SA ZDRAVLJEM

Tko je Charles Billich? Bolnicu je pretvorio u atelje, a prije devet godina je naslikao i - Kolindu

Piše 24sata,
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Tko je Charles Billich? Bolnicu je pretvorio u atelje, a prije devet godina je naslikao i - Kolindu
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
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Početkom godine zdravlje mu je ozbiljno narušeno. Liječnici su otkrili gangrenu uzrokovanu izrazito smanjenim dotokom krvi u stopala, što je zahtijevalo niz teških operacija

Nakon velikog uspjeha u 2025., od priznanja Unesca do predaje slike Marku Perkoviću Thompsonu pred pola milijuna ljudi, umjetnika Charlesa Billicha u 2026. dočekala je najteža životna bitka. No ni u 92. godini, suočen s višemjesečnim boravkom u bolnici St. Vincent's u Sydneyu, duh mu nije pokleknuo. Njegova soba postala je jedinstven "Artelier", piše Croatia Week.

Početkom godine zdravlje mu je ozbiljno narušeno. Liječnici su otkrili gangrenu uzrokovanu izrazito smanjenim dotokom krvi u stopala, što je zahtijevalo niz teških operacija. Mjeseci su prolazili u neizvjesnosti, a umjetnik koji je cijeli život bio okružen platnima, živim bojama i ljudima, odjednom se našao zatvoren između četiri zida. Fizička borba prerasla je u psihičku, a Billich je počeo tonuti u depresiju. Supruga Christa, gledajući kako mu duh kopni, bojala se najgoreg.

DJELO CHARLESA BILLICHA Thompson dobio portret na dar nakon koncerta na Hipodromu
Thompson dobio portret na dar nakon koncerta na Hipodromu

​- Bojim se da bismo ga mogli izgubiti. Ništa nije vrijedno toga ako izgubimo njega, onda ništa nema smisla, trebamo ga ovdje s nama.

Umjetnost kao najbolji lijek

Christa je shvatila da je za njegov oporavak potrebno više od medicine. Trebalo je oživjeti ono što Billicha čini onim što jest - njegovu umjetnost. Povukla je nevjerojatan potez i njegov svijet donijela u bolnicu. Soba je postala pravi radni studio, a na vratima je osvanuo natpis: "Molimo pokucajte prije ulaska". Klinički ritam bolnice prekinula je nepredvidiva energija koja oduvijek okružuje Billicha.

Stigao je blok za skiciranje, dolazili su glazbenici, pozirali mu modeli i plesačice. Ta transformacija nije bila medicinska, već duhovna obnova koja mu je vratila odlučnost. Počeo je ponovno planirati putovanja, uključujući posjet domovini kako bi uručio slike Vukovara i Dubrovnika. Iako je put na kraju odgođen, bilo je jasno da se Billich vratio.

Rođen u Lovranu, pobjegao je iz komunističke Jugoslavije 1956. te je postao umjetnički velikan. Njegov bolnički atelje postao je simbol smisla u danima bolesti. Ponovno se smijao. I nastavio je stvarati.

Inače, Bilich je bio u fokusu javnosti 2017. nakon što je naslikao dvije slike tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović uoči njezine turneje u Australiji. Ipak, ministarstvo je odbilo te slike jer nisu bili s njima zadovoljni. Više o tome pročitajte ovdje.

*uz korištenje AI-ja

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