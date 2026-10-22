Tko je čovjek koji je uzrok sukoba HDZ-a i DP-a? Vratio je Cro Copa u policiju, kickboxer

"Kao umirovljeni dugogodišnji djelatnik i rukovoditelj u hrvatskoj policiji, danas kao državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dajem punu i bezrezervnu podršku u radu hrvatskoj policiji." Ta rečenica koju je objavio državni tajnik Tomislav Bilandžić mogla bi ga koštati fotelje i plaće od gotovo 4185 eura. Iako ga je godinama promovirao, Domovinski pokret sad traži njegovu smjenu zbog te objave.

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Iako bio taj stav bio samorazumljiv, da državni tajnik u MUP-u daje podršku radu policije, za Bilandžića je problem što ju je napisao nakon što je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u Splitu žestoko kritizirao policiju i medije jer su objavili fotografije osumnjičenih članova Torcide koji su u tom trenutku bili u bijegu. Iako nije stranačka osoba, Bilandžić je jedan od devet državnih tajnika iz kvote Domovinskog pokreta i na njihov je prijedlog ušao u MUP. Državni tajnici inače su političke funkcije i rangirani su u hijerarhiji odmah ispod ministara. Domovinski pokret zatražio je od HDZ-a kao koalicijskog partnera razrješenje Bilandžića i planira predložiti nekog novog. Stav Domovinskog pokreta je da su ga oni predložili, pa sad traže i da ode jer im je neprihvatljivo što je javno "lupio šamar" Penavi svojom objavom.

Ali tu nastaje novi problem u ionako narušenim odnosima HDZ-a i Domovinskog pokreta. Kako su za 24sata potvrdili iz više izvora, u Vladi nisu zadovoljni takvim zahtjevom DP-a. Dapače, smatraju apsurdnim da netko izgubi funkciju jer je branio zakonito postupanje policije.

- Nema smisla smjenjivati državnog tajnika koji nije ništa pogrešno učinio. Ali još nije zauzet konačan stav i sve se još analizira - kaže nam prvi dobro upućeni sugovornik.

Drugi ističe da je Bilandžić zadnje dvije godine radio svoj posao, a u svojoj objavi na društvenim mrežama nije se referirao ni na Split ni na Penavine izjave.

- Razumijem stranačku stegu, ali nije čovjek napravio ništa pogrešno. Ne znam kako u DP-u to misle formulirati. On je dobro radio svoj posao. Odluka će biti na premijeru - kaže nam drugi sugovornik.

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Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić Ćipe, izjavio je jučer da će Bilandžića smijeniti.

- Državni tajnik u MUP-u bit će smijenjen. To je tako, to je Ivan Penava jučer rekao. Sve ćete znati kada dođe vrijeme za imenovanje novog državnog tajnika u MUP-u - rekao je Mlinarić novinarima u Saboru.

Razrješenje mora provesti Vlada, a to znači da ga mora poduprijeti i premijer Andrej Plenković. On je trenutačno na putovanju, u Crnoj Gori, i danas se sigurno neće baviti državnim tajnikom. Činjenica je da koalicijski partneri predlažu svoje ljude za ministre i državne tajnike, a običaj je da se to poštuje ako nema zakonskih i drugih prepreka. Zato bi odbijanje HDZ-a značilo novi sukob s Domovinskim pokretom. Već je zakuhalo zbog Penavinih izjava, rebalansa proračuna te iskapanja žrtava komunističkog režima i osnivanja javne ustanove. Dio HDZ-ovaca smatra da Penava namjerno zaoštrava kako bi isprovocirao odlazak iz većine ili izbacivanje.

Na mogućnost da Plenković odbije razriješiti Bilandžića u Domovinskom su pokretu neslužbeno žestoko reagirali.

- Domovinski pokret ne miješa se u HDZ-ovo kadroviranje i očekujemo da se ista stvar poštuje i u obratnom smjeru. Ako HDZ smatra da je Bilandžić tako kvalitetan i vrijedan kadar, neka ga učlane kod sebe i zadrže, a Domovinskom pokretu osiguraju mjesto u MUP-u za novog državnog tajnika - rekao je naš sugovornik iz DP-a.

Bilandžića su imenovali prije dvije godine u MUP, a prije toga Domovinski pokret promovirao ga je i isticao kao stručnjaka. Bilandžić je diplomirani kriminalist i sveučilišni specijalist kaznenog prava, dragovoljac je Domovinskog rata. Bio je dugogodišnji rukovoditelj u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj. Do 2010. bio je načelnik Sektora policije, a nakon toga načelnik Policijske postaje Osijek. Iz tog vremena ostalo je zabilježeno i da je dobio pištolj od čovjeka kojeg je policija teretila za iznudu. Kao nezavisni na DP-ovoj listi bio je i vijećnik u Osijeku.

- Hrvatska je ozbiljno oboljela od korupcije, koja je metastazirala u sve sfere hrvatskog društva te, uz klijentelizam, ozbiljno narušava gospodarsku i nacionalnu sigurnost Hrvatske. I to treba promijeniti - rekao je Bilandžić na jednom stranačkom okruglom stolu godinu dana prije imenovanja za državnog tajnika.

Bilandžić je i aktivi sportaš, predsjednik je Hrvatskoga kickboxing saveza, a dobio je i nagrade za najboljeg trenera u Osijeku. Rodonačelnik je ideje da se hrvatski sportaši trebaju uključiti u rad policije, pa je prije dvije godine dana MUP potpisao ugovor o djelu sa 16 vrhunskih sportaša i trenera. U sklopu te ideje je vraćen i Mirko Filipović, poznat i kao Cro Cop, koji će podučavati mlade policajce borilačkim vještinama.

- Kolege ga cijene u radu, a imao je izvrsne veze prema sportu. Dovođenje sportaša je izvrsno primljeno - kaže nam jedan Bilandžićev kolega iz MUP-a.

Prije nego što je došao u MUP, radio je kao direktor sigurnosti u Pevexu, koji je u suvlasništvu i Marija Radića, nekadašnjeg zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta. Bilandžić je u kuloarima vrijedio i kao Radićev čovjek te je za državnog tajnika u MUP-u imenovan mjesec dana prije velikog raskola u kojem je Radić izgubio u utrci za predsjednika Domovinskog pokreta, pa je s dijelom članova osnovao stranku DOMiNO. Radić kaže da Bilandžić nije njegov kadar.

- On je kratko bio direktor, više je on povezan s kikboksačima Markom Žajom i Josipom Dabrom u DP-u. Ali ovo s traženjem njegove smjene smiješno mi je gledati. Traže njegovu smjenu jer podupire ministra Davora Božinovića, a istodobno i oni podupiru Božinovića. Pa to je Alan Ford - rekao je Radić.