Tko je Darko Horvat? Preko HEP-a i FER-a do ministra

Darko Horvat, koji je predložen za novog ministra gospodarstva, bio je HDZ-ov ministar poduzetništva i obrta od siječnja do listopada 2016. godine kada je predsjednik Vlade bio Tihomir Orešković, a prvi potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko.

Rođen je 28. rujna 1970. godine u Čakovcu. Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku na Sveučilištu u Mariboru, na kojem je diplomirao 1996. godine.

Godine 1996. zapošljava se u koprivničkoj HEP-Distribuciji gdje radi do 2006. Direktorom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., "Elektra" Čakovec imenovan je 1. srpnja 2006. godine.

U siječnju 2006. godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti na zagrebačkom Fakultet elektrotehnike i računarstva.

U razdoblju od 2008. do 2011. član je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za malo gospodarstvo te Povjerenstva za off-set programe pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. U razdoblju od 2010. do 2011. predsjednik je Stručnog povjerenstva za praćenje redovne opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.

U razdoblju od 2010. do 2011. voditelj je Radne skupine imenovane za prilagodbu hrvatskog energetskog zakonodavstva III. energetskom paketu EU. Od 2009. do 2011. predsjednik je Nadzornog odbora HEP-a, a od 2009. do 2011. predsjednik je Nadzornog odbora Plinacro.

Odlukom Vlade 2008. godine, imenovan je ravnateljem Uprave za obrt pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, a 2009. ravnateljem Uprave za energetiku pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Horvat 1. veljače 2012. godine, nakon sporazumnog raskida ugovora s Ministarstvom gospodarstva, odlazi u trgovačko društvo EnergyPlus d.o.o. iz Ludbrega gdje je član Uprave.

Darko Horvat je potpredsjednik HDZ-a i predsjednik Županijske organizacije HDZ-a u Međimurskoj županiji.