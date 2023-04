Tko je djevojka koja je navodno ubila ruskog blogera Tatarskog?

Darja Trepova (26) uhićena je danas u Rusiji zbog sumnje da je ubila ruskog blogera Vladlena Tatarskog, piše Tass. Bloger je poginuo tijekom eksplozije u u kafiću u Sankt Peterburgu. Uz Trepovu, za ubojstvo je osumnjičena i Maria Yaran (20), koja je prema navodima ruskih medija, u bolnici.

Trepova je u kafić s Tataskim donijela zlatni kipić koji je navodno bio napunjen s 200 grama eksploziva.

- Ona mu je dala kip, on se zahvalio. Sjela je oko tri metra dalje, nakon 5 minuta se sve dogodilo. Stradali su oni koji su sjedili u prvim redovima - rekao je svjedok za Fontanku.

Foto: East2west/Facebook

Novinar koji je bio na događaju s Vladlenom Tatarskim, Marat Arnis, kazao je da je zaštitar primijetio kutiju u kojoj se nalazio kip i zabranio djevojci da ju unese.

- Djevojka koja je donijela kip sjedila je malo dalje od mene, a na početku nam je rekla da je nisu pustili na ulazu jer su mislili da je u paketu bomba. Upravo je to rekla. Ali ona je Vladlena zamolila za dopuštenje: 'Dopustite, ja ću ga ipak unijeti'. A Vladlen joj je rekao: 'Unesi, ali isto ćemo ga provjeriti'. To su bile njegove riječi, to je sigurno - ispričao je novinar.

Neposredno prije eksplozije Trepova je napustila kafić i u međuvremenu je bila u bijegu.

Ostala bez oca, majka se ponovno udala

Darja je živjela bez oca koji je umro te s majkom koja se kasnije ponovno udala. Osumnjičena je završila Medicinski fakultet u Sankt-Peterburgu. Nakon fakulteta je povremeno radila u stomatološkim ordinacijama.

Ruski mediji bliski Kremlju pišu da je imala "radikalne stavove", a kao primjere navode da je bila feministica i veganka.

Prošle godine bila je u pritvoru 10 dana zbog sudjelovanja na pacifičkom prosvjedu 24. veljače. U zatvoru je tada završio i njen suprug.

On je, nakon početka mobilizacije, pobjegao iz Rusije. Ruski mediji navode da je više puta privođena na prosvjedima protiv invazije na Ukrajinu.

Najčitaniji članci