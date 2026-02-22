Tko je 'El Mencho', ubijeni šef narkokartela u Meksiku? SAD je za njegovu glavu nudio 15 mil. $

Jedan od najtraženijih svjetskih bjegunaca, zloglasni meksički narko-bos poznat kao "El Mencho", ubijen je u nedjelju u opsežnoj operaciji meksičkih sigurnosnih snaga. Vijest o smrti Nemesija Rubéna Oseguere Cervantesa, 59-godišnjeg vođe moćnog Kartela nove generacije Jalisco (CJNG), pokrenula je trenutačni val kaosa i nasilja diljem zemlje. Pripadnici kartela u znak odmazde zapalili su desetke automobila, kamiona i autobusa, stvarajući vatrene blokade na cestama u najmanje šest saveznih država i paralizirajući život u velikim gradovima poput Guadalajare, jednog od domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine.

Od uzgoja avokada do dilanja heroina u Kaliforniji

El Menchov put do vrha svjetskog kriminalnog podzemlja bio je jednako brutalan koliko i nevjerojatan. Rođen 1966. godine u siromašnoj obitelji u ruralnoj meksičkoj državi Michoacán, odrastao je radeći na poljima avokada i napustio je osnovnu školu kako bi pomogao obitelji. U potrazi za boljim životom, kao tinejdžer je ilegalno emigrirao u Sjedinjene Države, gdje je brzo ušao u svijet kriminala. Osamdesetih godina prošlog stoljeća više je puta uhićen u Kaliforniji zbog prodaje narkotika i posjedovanja oružja.

Nakon što je odslužio zatvorsku kaznu zbog prodaje heroina u Sacramentu, početkom devedesetih je deportiran natrag u Meksiko. Tamo je, u bizarnom obratu, kratko vrijeme radio kao lokalni policajac u državi Jalisco, prije nego što se u potpunosti posvetio organiziranom kriminalu. Pridružio se kartelu Milenio, gdje se brzo uspinjao u hijerarhiji, koristeći nemilosrdne metode i gradeći ključne saveze, uključujući i brak sa sestrom jednog od vođa klana.

Krvavi uspon Kartela nove generacije Jalisco

Nakon što su uhićenja i ubojstva oslabila vodstvo kartela Milenio, El Mencho je iskoristio priliku. Okupio je svoju frakciju, poznatu kao "Los Mata Zetas" (Ubojice Zeta), i u krvavom internom ratu preuzeo kontrolu. Iz pepela starog kartela stvorio je novu, daleko opasniju organizaciju: Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pod njegovim vodstvom, CJNG je u svega nekoliko godina postao najmoćniji i najnasilniji kartel u Meksiku, nadmašivši po brutalnosti čak i zloglasni Sinaloa kartel Joaquina "El Chapa" Guzmána.

Foto: Profimedia

CJNG je postao poznat po javnim demonstracijama sile, uključujući masovna ubojstva, vješanje tijela s nadvožnjaka i otvorene napade na meksičku vojsku i policiju. U jednom od najdrskijih napada, 2015. godine, njegovi ljudi su raketnim bacačem srušili vojni helikopter, ubivši devet vojnika. Godine 2020. organizirao je spektakularan pokušaj atentata na šefa sigurnosti Mexico Cityja usred glavnog grada. Kartel je razvio globalnu mrežu za krijumčarenje ogromnih količina fentanila, metamfetamina i kokaina u SAD, Europu i Aziju, ostvarujući profit koji se procjenjuje na desetke milijardi dolara.

Smrt u zasjedi i plamena odmazda

Desetljećima duga potjera za El Menchom, za kojeg su američke vlasti nudile nagradu od 15 milijuna dolara, završila je u nedjelju u planinskom gradiću Tapalpa u Jaliscu. Prema službenim izvorima, elitne postrojbe meksičke vojske locirale su ga i pokrenule operaciju uhićenja. U žestokom oružanom sukobu koji je uslijedio, El Mencho i dvojica njegovih suradnika teško su ranjeni. Preminuo je tijekom zračnog transporta u vojnu bolnicu u Mexico Cityju.

Foto: Gabriel Trujillo

Odgovor kartela bio je trenutačan i koordiniran. Diljem Jalisca te u susjednim državama Michoacán, Guanajuato, Colima i Nayarit, pripadnici CJNG-a otimali su i palili vozila, stvarajući blokade kako bi usporili snage sigurnosti. Dramatične snimke gustog crnog dima koji se uzdiže iznad turističkog središta Puerto Vallarte obišle su svijet, a u Guadalajari su uspaničeni putnici bježali s aerodroma. Guverner Jalisca, Pablo Lemus Navarro, pozvao je osam milijuna stanovnika da ostanu u svojim domovima "dok se situacija ne stavi pod kontrolu", a američko veleposlanstvo izdalo je hitno sigurnosno upozorenje svojim građanima.