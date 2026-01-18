Obavijesti

Ljubomir Kolarek

Tko je HDZ-ovac koji je prozvao obitelji onih koji su umrli čekajući inkluzivni dodatak

Piše Marta Divjak,
Tko je HDZ-ovac koji je prozvao obitelji onih koji su umrli čekajući inkluzivni dodatak
Zagreb: Održana 1. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prema podacima iz imovinske kartice, njegova mjesečna neto plaća iznosi oko 3.850 eura, bruto preko 5.700 eura

Nakon skandaloznog istupa u Hrvatskom saboru, u kojem je odgovornost za smrt 15.000 ljudi koji su čekali inkluzivni dodatak prebacio na njihove obitelji, u fokusu javnosti našao se HDZ-ov zastupnik Ljubomir Kolarek. 

Od veterinarskog inspektora do saborskih klupa

Ljubomir Kolarek po struci je doktor veterinarske medicine. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u struci, radeći dugi niz godina kao županijski veterinarski inspektor (1998. – 2013.). Politički uspon započinje 2013. godine kada postaje gradonačelnik Preloga, funkciju koju u trećem uzastopnom mandatu obnaša i danas.

Prvi put ulazi u parlament 2020. godine kao zamjena za tadašnjeg ministra Darka Horvata. Nakon Horvatovog uhićenja i ostavke zbog sumnji na nezakonite poticaje, Kolarek preuzima i vodstvo međimurskog HDZ-a, prvo kao vršitelj dužnosti, a potom i kao izabrani predsjednik.

Imovinska kartica i primanja

Prema podacima iz imovinske kartice, njegova mjesečna neto plaća iznosi oko 3.850 eura (bruto preko 5.700 eura). Iako je isticao kako se odrekao volonterske naknade za gradonačelničku funkciju u Prelogu, njegova primanja iz državnog proračuna ostaju visoka.

Kada je riječ o nekretninama, imovinska slika zastupnika Kolareka prilično je raznolika. U Prelugu posjeduje obiteljsku kuću u kojoj živi, a koja se prostire na više od tisuću kvadrata (1017 m2). Njegov portfelj u tom gradu upotpunjuju i poljoprivredna zemljišta: dvije manje parcele voćnjaka (ukupno oko 440 kvadrata) te prostrane oranice koje zauzimaju 4438 m2.

Izvan matičnog Preloga, točnije u naselju Strahoninec, Kolarek dijeli vlasništvo nad još jednom kućom s okućnicom površine 493 m2. Taj objekt glasi na njega, suprugu i treće osobe, a stečen je u proljeće 2019. godine. Od pokretnina, u dokumentaciji se ističe jedino suprugino vozilo marke Jaguar iz 2006. godine.

Reakcije na "prebacivanje loptice"

Podsjetimo, Kolarek je u Saboru replicirao na podatke o tisućama preminulih građana koji nisu dočekali rješenja o inkluzivnom dodatku zbog sporosti administracije. Njegova teza je da su obitelji te koje su zakazale, a ne država.

Iz udruge "Sjena" poručuju kako je ovakva retorika "vrhunac bešćutnosti", te su u svojoj objavi na Facebooku podsjetili da obitelji godinama nose teret sustava koji ne funkcionira.

Kolareve izjave sada se stavljaju u isti koš s ranijim komentarom Ante Sanadera ("Hvala Bogu da netko mora umrijeti").

