Tko je huškao na rat, tko se ne bi štel mešat: Ovako je Trump odlučio krenuti u rat s Iranom!

U nizu sastanaka u Situacijskoj sobi, američki predsjednik Donald Trump vagao je između vlastitih instinkata, duboke zabrinutosti potpredsjednika i pesimističnih obavještajnih procjena. Jonathan Swan i Maggie Haberman, reporteri iz Bijele kuće za New York Times donose priču o tome kako je Trump odlučio da Sjedinjene Američke Države odvede u rat s Iranom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Evo što se zbilo u noći od koje je strepio cijeli svijet: Pobjedu objavio Trump, ali i Iranci...

Prijelomni trenutak dogodio se 11. veljače 2026. godine. Tog je jutra izraelski premijer Benjamin Netanyahu stigao u Bijelu kuću na sastanak koji će SAD i Izrael gurnuti na put velikog oružanog sukoba. U Situacijskoj sobi, rijetko korištenoj za sastanke sa stranim čelnicima, okupio se najuži Trumpov krug: šefica osoblja Susie Wiles, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, načelnik Združenog stožera general Dan Caine te direktor CIA-e John Ratcliffe. Trump je sjedio neuobičajeno, sa strane stola, licem okrenut prema velikim ekranima na kojima se pojavio i šef Mossada David Barnea. Netanyahu je sjedio nasuprot predsjedniku.

Izraelski premijer samouvjerenim je tonom iznio vrlo optimističan plan. Obećao je gotovo sigurnu pobjedu: iranski program balističkih projektila mogao bi biti uništen za nekoliko tjedana, a oslabljeni režim ne bi uspio zatvoriti Hormuški tjesnac. Mossadove procjene, tvrdio je, ukazivale su na to da će intenzivna kampanja bombardiranja potaknuti opoziciju na svrgavanje režima, čemu bi pomogla i mogućnost da iranski kurdski borci otvore kopnenu frontu sa sjeverozapada. Trump je bio duboko impresioniran. Prema izvorima koji su sudjelovali na sastanku, premijeru je rekao da mu se plan sviđa, što je Netanyahu shvatio kao vjerojatno zeleno svjetlo za zajedničku operaciju.

Foto: Kevin Lamarque

Već sljedećeg dana, na sastanku isključivo američkih dužnosnika, entuzijazam je splasnuo. Obavještajna zajednica imala je znatno pesimističniji pogled. Analitičari su Netanyahuov plan razbili na četiri dijela: ubojstvo ajatolaha, uništenje iranske vojne moći, narodni ustanak i promjena režima. Prva dva cilja ocijenili su dostižnima, no posljednja dva opisali su kao odvojena od stvarnosti.

Direktor CIA-e John Ratcliffe je scenarije o promjeni režima opisao jednom riječju: "farsični". Državni tajnik Marco Rubio nazvao ih je "glupostima". JD Vance bio je jedina osoba u Trumpovu najužem krugu koja je aktivno pokušala zaustaviti put prema ratu. Upozorio je predsjednika i druge u vrhu da bi sukob razorio Trumpovu političku koaliciju, izazvao regionalni kaos, opasno iscrpio američke zalihe streljiva i drastično podigao cijene nafte. No, nekoliko vodećih savjetnika imalo je stvarne sumnje, ali ne dovoljno da se snažno suprotstave. General Dan Caine upozorio je na rizike, ali je rekao da nije njegova uloga zauzeti stav. Uporno je postavljao pitanje: "I što onda?", ali Trump bi često brkao njegova taktička zapažanja sa strateškim savjetima. Caine je upozoravao da bi rat iscrpio američke zalihe oružja, već opterećene potporom Ukrajini i Izraelu, no nikada nije izravno rekao predsjedniku da je rat s Iranom užasna ideja, iako su njegovi kolege vjerovali da je upravo to mislio, piše New York Times.

Foto: Evelyn Hockstein

Unatoč sumnjama, Netanyahuova vizija bila je bliža Trumpovom stavu nego što su anti-intervencionisti htjeli priznati. Za Trumpa je Iran bio jedinstveno opasan protivnik, a ideja o rušenju teokracije koja je na vlasti od 1979. bila je privlačna. U pozadini je stajao i osobni motiv: osveta za iransku urotu za njegovo ubojstvo. Trump je vjerovao da će rat s Iranom biti brz i odlučan, poput njegove operacije hvatanja Nicolása Madura u Venezueli. Kada su ga suradnici upozoravali na poremećaje u opskrbi naftom i nestašice oružja, odbacio je te brige.

Savjetnici iz njegova drugog mandata svoju glavnu zadaću vide u provedbi njegovih želja, a ne u zagovaranju vlastitih stavova. Uglavnom ga smatraju velikom povijesnom ličnošću koja vidi ono što drugi ne vide. U ovom mandatu, za Trumpa, gotovo ništa ne stoji između instinkta i djelovanja.

Konačnom slomu diplomacije pridonio je i poziv iz Ženeve. Trumpov zet Jared Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff izvijestili su ga da Iranci "igraju igre" i da bi pregovori potrajali mjesecima. To je dodatno učvrstilo predsjednikovu odluku.

Foto: Evelyn Hockstein

Unutar kabineta, ministar obrane Pete Hegseth bio je najveći zagovornik rata, dok je državni tajnik Rubio bio neodlučan, no na kraju nije pokušao odgovoriti Trumpa od operacije. Šefica osoblja Susie Wiles izrazila je zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena goriva, ali nije se htjela miješati u vojne odluke. Nekoliko tjedana prije rata, komentator Tucker Carlson upozorio je Trumpa da će mu rat uništiti predsjedništvo.

​- Znam da si zabrinut, ali bit će u redu - odgovorio mu je Trump.

Kad ga je Carlson upitao kako zna, predsjednik je odvratio: ​- Zato što uvijek jest.

Odluku da SAD gurne u rat s Iranom ubrzala je nova obavještajna informacija: ajatolah se trebao sastati s drugim visokim dužnosnicima na otvorenom, što je predstavljalo rijetku priliku za napad na sam vrh iranskog vodstva.

Odluku da SAD gurne u rat s Iranom ubrzala je nova obavještajna informacija: ajatolah se trebao sastati s drugim visokim dužnosnicima na otvorenom, što je predstavljalo rijetku priliku za napad na sam vrh iranskog vodstva.

Konačni sastanak u Situacijskoj sobi održan je 26. veljače.

Trump je sjedio na čelu stola. S njegove desne strane bio je potpredsjednik Vance, a do njega Wiles i Ratcliffe. Preko puta sjedili su general Caine, Hegseth i Rubio. Jedan po jedan, savjetnici su iznosili mišljenja.

Foto: Evan Vucci

Pravni savjetnik David Warrington rekao je da je operacija zakonita te dodao da je to za njega osobno pitanje jer je poznavao marinca kojeg je Iran ubio. Komunikacijski direktor Steven Cheung upozorio je na percepciju javnosti, ali je zaključio da će svaka predsjednikova odluka biti ispravna. General Caine trezveno je iznio rizike, dok je Hegseth bio jasan: Irance će kad-tad morati riješiti, pa zašto ne sada. Rubio je ponovio da je uništenje raketnog programa dostižan cilj, za razliku od promjene režima. Nitko se nije usprotivio. Svi su već vidjeli kako Trump donosi hrabre odluke i nekako izlazi kao pobjednik. Predsjednik se obratio prostoriji.

​- Mislim da to moramo učiniti - rekao je.

Objasnio je kako moraju osigurati da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje te da ne može ispaljivati projektile na Izrael. Iako je imao vremena za konačnu potvrdu do sljedećeg dana, Trump je svoju odluku donio tjednima ranije. Sastanak je bio tek formalnost.