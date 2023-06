Tko je Jevgenij Prigožin? Kuhao hrenovke na cesti, a sad njegovi drže Rostov i siju kaos u Moskvi

Najvjerojatnije ovaj scenarij neće biti dobar za Rusiju, pa se moramo pripremiti za naporan rat. U takvom smo stanju da bismo jeb*no mogli izgubiti Rusiju - to je glavni problem... Moramo uvesti izvanredno stanje. Ako obični Rusi nastave vraćati svoju djecu u ljesovima dok se djeca elite sunčaju u inozemstvu, Rusija će se suočiti s previranjima poput revolucija iz 1917. koje su dovele do građanskog rata. Izjavio je to prije samo mjesec dana šef plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin u intervjuu objavljenom na svom Telegram kanalu.

U subotu, 24. lipnja, njegove snage su ušle u Rostov, a Prigožin šalje prijeteće poruke Moskvi. Ruse poziva da ne vjeruju što im govore na državnoj televiziji.

- Kad kažu da je privatna vojna kompanija Wagner ometala posao i da se zato nešto na fronti srušilo... stvari na frontu nisu se srušile iz tog razloga - poručuje u subotu u videu dok njegove snage zauzimaju ulice Rostova.

POGLEDAJTE VIDEO: Borbe u Bahmutu

Dodao je prije mjesec dana i kako je ruska elita "zaštitila je vlastitu djecu od ratovanja, dok su djeca običnih Rusa ginula na fronti, što je situacija za koju kaže da bi mogla izazvati previranja u Rusiji". Također je dodao da "Ukrajina priprema protuofenzivu s ciljem da potisne ruske trupe natrag na granice prije 2014. godine, kada je Rusija anektirala Krim".

U intervjuu prokremaljskom blogeru Konstantinu Dolgovu rekao da ruske obrambene snage nisu bile spremne oduprijeti se nedavnim upadima u rusku Belgorodsku oblast protuvladinih skupina koje su deklarirale da se bore na strani Ukrajine. Na pitanje o upadima Prigožin je rekao da dok su "skupine Ruskog dobrovoljačkog korpusa besramno ulazile u Belgorodsku oblast", ruska vojska "apsolutno nije bila spremna oduprijeti im se".

Foto: YULIA MOROZOVA/REUTERS

- Ukrajina sada ima jednu od najjačih vojski na svijetu. Ukrajinci su vrlo organizirani, visoko obučeni, njihova inteligencija je na najvišoj razini te mogu upravljati bilo kojim vojnim sustavom s jednakim uspjehom, uključujući sovjetske i NATO-ove. Više od 10.000 Wagnerovih vojnika poginulo u bitci za Bahmut. Rusija nije postigla puno uspjeha u svom cilju demilitarizacije Ukrajine - rekao je Prigožin i dodao da su njegove trupe 20. svibnja preuzele potpunu kontrolu nad gradom Bahmutom. Ukrajina je demantirala ovu tvrdnju.

- Na početku specijalne vojne operacije Ukrajinci su imali recimo 500 tenkova, a sada imaju 5000 tenkova i ako je tada samo 20.000 ljudi znalo kako se boriti, sada ima 400.000 ljudi koji znaju kako se boriti. Pa kako smo Ukrajinu demilitarizirali? Čini se da smo učinili obrnuto, mi smo je militarizirali - zaključio je Prigožin.

Šef zloglasne Wagner skupine, poznat i kao Putinov kuhar, Jevgenij Prigožin, u zadnje vrijeme sve je veći trn u oku Kremlju. Prije invazije na Ukrajinu Putin je koristio usluge ove skupine plaćenika po cijelom svijetu, Prigožin se, prema vlastitom priznanju, 'petljao' i u američke izbore i dvojac je dobro surađivao.

Foto: CONCORD PRESS SERVICE/REUTERS

Nastavila se ta suradnja i tijekom invazije. Uz blagoslov Putina, Prigožin je počeo po zatvorima vrbovati ljude za rusku vojsku. Njegova ponuda je jednostavna: Odradite šest mjeseci ugovora s Wagnerom u Ukrajini i poslije ste slobodan čovjek.

To je, u startu, namamilo mnoge. Umjesto 20-ak godina zatvora, šest mjeseci rata, govorili su oni koji su se na početku priključili Wagneru. Ali... Kako je vrijeme prolazilo, pojavilo se sve više informacija kako su ti zatvorenici ništa drugo nego topovsko meso. Prema procjenama zapadnih organizacija i ruskih skupina za ljudska prava, Wagner je iz zatvora izvukao oko 50.000 ljudi, od čega ih je 40.000 poginulo ili nestalo tijekom rata u Ukrajini.

Od početka rata kritičan je prema ruskom vojnom vodstvu, dok je Zelenskog nahvalio kao 'snažnog vođu'.

Prigožin je rođen 1961. u Lenjingradu, sada Sankt Peterburgu. Otac mu je umro dok je bio dijete, njegova je majka radila u bolnici. Prigožina su poslali na sportsku akademiju, ali nije bio uspješan sportaš. Nakon toga postao je kriminalac koji je pljačkao ljude po svom rodnom gradu. Zbog toga je završio u zatvoru na 13 godina iz kojeg je izašao 1990. Tad je počeo prodavati hrenovke na ulici.

Ubrzo je Prigožin postao vlasnik udjela u lancu supermarketa, a 1995. je odlučio kako je vrijeme da sa svojim poslovnim partnerima otvori restoran. Pronašao je Tonyja Geara, britanskog hotelskog menadžera koji je prije radio u Savoyu u Londonu, a sada je bio u jednom od rijetkih luksuznih hotela u Sankt Peterburgu.

Prigožin je unajmio Geara da prvo upravlja vinotekom, a potom i njegovim novim restoranom Old Customs House na Vasiljevskom otoku u Sankt Peterburgu.

U početku je Old Customs House zapošljavao striptizete kako bi privukao klijentelu, no ubrzo se pročulo da je hrana izvrsna i striptizete su otpuštene. Gear se usredotočio na reklamiranje restorana kao najprofinjenijeg mjesta za jelo u gradu koji je tek otkrivao finu kuhinju. Tamo su voljele jesti pop zvijezde i poslovni ljudi, kao i gradonačelnik Sankt Peterburga Anatolij Sobčak, koji je ponekad dolazio sa svojim zamjenikom Vladimirom Putinom.

Prigožin je sklopio prijateljstvo sa slavnim violončelistom Mstislavom Rostropovičem, koji je emigrirao iz Sovjetskog Saveza 70-ih godina.

Kada je Rostropovič ugostio španjolsku kraljicu u svom domu u Sankt Peterburgu 2001. godine, Prigožin je osigurao catering. Rostropovič je godinu dana kasnije čak pozvao Prigožina i njegovu suprugu na gala koncert u Barbicanu, u povodu londonske proslave njegovog 75. rođendana, prema evidenciji Londonskog simfonijskog orkestra.

U to vrijeme Putin je postao predsjednik Rusije. Tijekom prvih godina svoje vladavine, Putin se često volio susretati sa stranim uglednicima u svom rodnom gradu, a ponekad ih je vodio do Old Customs Housea ili do New Islanda, broda koji je Prigožin pretvorio u plutajući restoran. Kasnije je posluživao Putinu hranu na svakom susretu s svjetskim moćnicima.

Kasnije je država Prigožinu dalo zemljište u Molkinu u južnoj Rusiji, gdje su kompanije povezane s Prigožinom izgradile vojnu bazu pod krinkom dječjeg kampa. Reuters je 2019. izvijestio o Prigožinovim navodnim vezama s bazom u Molkinu. U jednoj razmjeni e-mailova između Prigožinove grupe Concord i ministarstva obrane u proljeće 2014. godine, odvjetnik Concorda raspravlja o opciji opskrbe goleme mreže vojnih ustanova hranom i drugim namirnicama. Taj se projekt na kraju nije realizirao ali su do 2015. njegove kompanije dobile velike ugovore vrijedne više od 92 milijarde rubalja (milijarda funti) za prehranu vojske, prema istraživanju ruskog Forbesa.

Ključni trenutak za Prigožina došao je krajem 2015. kada je Putin odlučio vojno intervenirati u Siriji kako bi podržao režim Bašara Al-Asada. Prigožin je dobio ugovore za hranu i drugu robu, a također je tamo poslao Wagnerove trupe.

Wagner se u Siriji nametnuo kao moćna borbena sila, koja je igrala istaknutu, iako nepriznatu ulogu u intervenciji Moskve. Wagnerovi borci nekažnjeno su djelovali u Siriji i optuženi su za brojne ratne zločine.

Antikorupcijski aktivist i oporbeni političar Aleksej Navalni objavio je istragu o Prigožinovim poslovnim strukturama, optužujući ga da je koruptivno dobivao ugovore od ministarstva obrane za financiranje luksuznog načina života. Poslali su mu i dron iznad raskošnih rezidencija s heliodromom i košarkaškim igralištem, koje su navodno pripadale Prigožinu i njegovoj kćeri.

Ruski novinari koji su istraživali Prigožinove aktivnosti također su bili suočeni s prijetnjama ili zastrašivanjem. Nakon što je Novaja Gazeta provela istragu 2018. godine, odsječena glava ovna dostavljena je uredništvu novina. Novinar koji je pisao istragu dobio je pogrebni vijenac na kućnu adresu. Uz to, tri ruska novinara koja su 2018. otputovala u Srednjoafričku Republiku, kako bi tamo istražili Wagnerove aktivnosti, ubijena u zasjedi koja se činila dobro isplaniranom i koordiniranom, a u kojoj je sudjelovao ruski instruktor povezan s Wagnerom. Prigožin je više puta zanijekao bilo kakvu umiješanost u ubojstva.

Do tada su se Prigožinove aktivnosti proširile na najmanje 10 zemalja u Africi, gdje je nudio sigurnosne usluge i usluge vojničke obuke te osigurao prava na rudarenje i druge poslovne ugovore. Prigožin je ovu globalnu mrežu vodio iz ureda na Vasiljevskom otoku u Sankt Peterburgu, nedaleko od Old Customs Housea gdje su on i Tony Gear započeli s restoranskim poslom dva desetljeća prije.

Nakon godina poricanja svih veza s Wagnerom, Prigožin je u rujnu prošle godine objavio da je osnovao vojnu kompaniju još 2014. Priznanje je uslijedilo nakon što ga viralni video, koji je očito procurio iz Prigožinovog tima, prikazuje unutar zatvora kako okupljenim zatvorenicima daje priliku da se bore u Ukrajini.

Prigožin je rekao zarobljenicima da će vjerojatno poginuti na bojištu. No ako prežive šest mjeseci, bit će pušteni uz puno pomilovanje i velikodušno plaćeni.