SKANDALOZNI ZUKAN

Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?

Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?
Sarajevo: Zakletva novih ministara i njihovih zamjenika | Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Ilustracija

Zukan Helez, ministar obrane BiH poznat po oštrim i kontroverznim izjavama, ponovno je u centru pažnje nakon uvreda upućenih hrvatskoj europarlamentarki, što je izazvalo reakcije i u BiH i u Hrvatskoj.

Bosanskohercegovački ministar obrane Zukan Helez izazvao je diplomatski i međunarodni skandal nakon što je brutalno izvrijeđao hrvatsku europarlamentarku Željanu Zovko.

- Svjedoci smo u posljednje vrijeme što sve radi 'poluretardirana' Željana Zovko, koja se uporno miješa u unutarnje stvari BiH, i to su ta 'ustaška kopilad'. Ala ona, ala onaj Primorac koji u Washingtonu uporno lobira da se podijeli BiH - rekao je između ostaloga Helez.

Reagirao je i Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine.

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje skandalozne, uvredljive i primitivne izjave ministra obrane BiH Zukana Heleza, iznesene u programu televizije „Hayat“, usmjerene protiv zastupnice u Europskom parlamentu Željane Zovko i člana Heritage Foundation think-tanka Maxa Primorca.

Iskazana zapaljiva retorika i zgražavajući govor mržnje ponovno su dokazali kako ministar, čija bi trajna opredijeljenost trebala biti zaštita mira i stabilnosti te suradnja s vlastima partnerskih država, na žalost svih žitelja Bosne i Hercegovine, nije dorastao civiliziranom političkom dijalogu niti funkciji koju obnaša, spuštajući se na razinu praznih prijetnji, zapaljivog izražavanja i primitivnih uvreda usmjerenih prema pripadnicima hrvatskoga naroda.

Ukazujući da se ministar Helez nije koristio samo degutantnom retorikom već i kaznenim elementima izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, apeliramo na nadležna tijela da ovaj šokantni istup ne prođe nekažnjeno. Istodobno, ističemo poražavajućim činjenicu kako međunarodni dužnosnici danas bolje razumiju povijest, ustavno uređenje i suvremene potrebe Bosne i Hercegovine od njezinog državnog ministra.

Kao legitimni predstavnici Hrvata, apeliramo na ostale domaće predstavnike da se umjesto zapaljivom retorikom, iskrivljavanjem povijesti i ad hominem uvredama svojih neistomišljenika posvete europskoj BiH i naporima za poboljšavanje odnosa između konstitutivnih naroda.

Hrvatski narodni sabor i ovim putem iskazuje žaljenje za verbalnim napadom na dužnosnicu Europske unije i dužnosnika uglednog think-tanka te iskazuje zahvalu zastupnici Zovko i gospodinu Primorcu na kontinuiranom doprinosu u zaštiti i razvoju europske budućnosti BiH. U predstojećem vremenu, HNS BiH će nastaviti predvoditi europski put naše domovine Bosne i Hercegovine te njezinom članstvu u zapadnim savezima i vrijednostima gdje pripada", priopćeno je iz HNS-a BiH.

Tko je zapravo Zukan Helez?

Zukan Helez (SDP BiH) jedan je od najeksponiranijih političara u Bosni i Hercegovini. Trenutno obnaša dvije funkcije: ministar obrane BiH i zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara. U politici je gotovo tri desetljeća, a javnosti je poznat po direktnom nastupu, čvrsto izrečenim stavovima i učestalim sukobima sa političkim protivnicima.

Bio je dugogodišnji zastupnik u Federalnom parlamentu, ministar za branitelje u Federaciji BiH (2011.–2015.), zastupnik u Parlamentu BiH, od 2023. ministar obrane BiH.

Svoju stranačku karijeru gradi u socijaldemokratskom bloku, dok se u državnoj politici profilirao kao jedan od najglasnijih zagovornika jačanja institucija BiH i suprotstavljanja separatističkim politikama iz Republike Srpske.

Serija sukoba i žestokih izjava

Helez je i ranije bio u središtu kontroverzi. Zbog oštrih istupa u javnosti više je puta bio na meti kritika, ne samo iz RS-a, nego i iz hrvatskih političkih predstavništava u BiH. Nedavno je tako izazvao napetosti nakon što je blokirao slijetanje mađarskog vojnog aviona u BiH, tvrdeći da 'zna zbog čega dolaze'.

Njegove izjave o mogućem slanju vojnika BiH u misiju u Gazi, kao i ideja o jačanju vojne industrije, izazvale su dodatne polemike, pa čak i otvorene napade drugih državnih dužnosnika.

Helez je jednom već pravomoćno osuđen zbog incidenta iz 2014., tzv. 'kafanske tuče', što mu politički protivnici i danas redovito spočitavaju.

Uvrede prema hrvatskoj europarlamentarki

U svom posljednjem javnom nastupu Helez je iznio niz komentara koji su u Hrvatskoj ocijenjeni kao neprimjereni, uvredljivi i nespojivi s funkcijom ministra obrane države kandidata za EU. Europarlamentarka, koja je bila meta njegovih izjava, ocijenila je da se radi o 'nedopustivom pokušaju diskreditacije' te najavila da će o tome obavijestiti nadležne institucije Europske unije.

Hrvatski političari reagirali su jednako oštro. Poručili su kako je 'nedopustivo da visoki dužnosnik BiH vrijeđa predstavnike države članice EU', posebno u trenutku kada BiH pokušava ubrzati svoj europski put.

U samoj BiH reakcije su bile podijeljene, dio političara smatra da Helez 'pretjeruje i šteti međunarodnom ugledu države', dok drugi tvrde da 'govori ono što drugi ne žele'.

