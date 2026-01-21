Tko je odvjetnica iz Dubrovnika koja je u fokusu nove akcije EPPO-a? Ima stan, auto, štednju

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s policijom jutros je pokrenuo novu akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Europske unije. U tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske, a prema neslužbenim informacijama u središtu interesa je bivša saborska zastupnica i odvjetnica iz Dubrovnika, Viktorija Knežević.

Knežević je bila saborska zastupnica stranke Centar, a mandat u Hrvatskom saboru napustila je u rujnu 2025. godine. Tada je, kako je navela, riječ bila o dogovoru unutar stranke, prema kojem je njezinu zastupničku dužnost preuzeo Damir Barbir.

U oproštajnoj poruci istaknula je da joj je bila čast gotovo godinu i pol služiti građanima u Saboru, naglašavajući kako je pokrenula inicijativu za izgradnju tunela ispod Dubrovnika, koju je, prema njezinim riječima, podržao i premijer Andrej Plenković. Navela je i da je predala niz amandmana i prijedloga rješenja, oslanjajući se na komparativne primjere iz razvijenih zemalja.

Nakon izlaska iz Sabora, Knežević je ostala gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika te se vratila odvjetništvu, svojoj, kako je istaknula, 'prvoj profesionalnoj ljubavi'. Tada je poručila da njezin odvjetnički ured ponovno radi punim kapacitetom.

Prema posljednjim dostupnim podacima iz imovinske kartice, koje je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa predala u lipnju 2024. godine, Viktorija Knežević navela je da je odvjetnica u odvjetničkom uredu Viktorije Knežević.

U kartici je kao naknadu za rad navela iznos od 1 euro, uz napomenu da taj podatak ne odražava stvarno stanje. Kako je tada objasnila, status joj još nije bio do kraja reguliran te je bila primorana unijeti simboličan iznos jer obrazac nije bilo moguće spremiti bez tog podatka, uz najavu da će ga naknadno korigirati kada dobije točne službene informacije.

Istodobno je prijavila da od samostalne djelatnosti u odvjetničkom uredu prima mjesečnu plaću od 1.210 eura, dok na godišnjoj razini ostvaruje i dodatnih 18.680 eura. U imovinskoj kartici navela je i kredit za koji je mjesečno izdvajala 458 eura.

Od imovine je prijavila stan u mjestu Mlini procijenjen na 215.730 eura, osobni automobil Toyota Yaris vrijedan 13.500 eura te ušteđevinu u iznosu od 16.256 eura.